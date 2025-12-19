Identifican a la abuelita encontrada en carretera de Tamaulipas; DIF confirma que estaba sedada

Ante la indignación causada por las imágenes compartidas en redes sociales, donde se observa a una adulta mayor presuntamente abandonada en el kilómetro 15 de la carretera Playa Bagdad, en Tamaulipas, el Sistema DIF Matamoros confirmó que la abuelita ya fue identificada.

La mujer presentaba hipotermia y signos de desorientación; sin embargo, gracias a la atención médica, pudo despertar y proporcionar datos básicos que podrían ayudar a dar con su familia.

Cabe recordar que la abuelita fue encontrada en una silla de ruedas, sin ropa abrigadora, en un punto despoblado, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital de Matamoros, sin que hasta el momento se sepa cómo llegó hasta ese lugar.

¿Quién es la mujer que fue encontrada en la carretera de Playa Bagdad?

El director del hospital, Dr. Gerardo García, informó que la paciente presentó lapsos de lucidez suficientes para identificarse como Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas.

A raíz de que se dio a conocer su identidad, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones en las que, junto con su fotografía, se señala que la mujer es buscada desde hace cinco meses en Laredo.

En dichas publicaciones se asegura que la mujer cruzó a México el pasado 12 de junio y que posteriormente estuvo hospitalizada, antes de que perdieran contacto con ella.

|Captura de pantalla

Estado de salud de la mujer encontrada en Matamoros, Tamaulipas

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, señaló que existen indicios de que la mujer fue sedada con una sustancia aún no identificada.

Con base en los reportes, Nilda permaneció más de una hora expuesta a la intemperie sin resguardo, con signos vitales débiles, por lo que al momento de ser localizada se encontraba en estado critico.

Hasta el momento, continúan las investigaciones para determinar si se trató de un abandono deliberado, así como para reconstruir su traslado de Texas a Tamaulipas.

En tanto que, la adulta mayor continuará bajo supervisión en lo que mejora su estado de salud y se logra establecer contacto con sus familiares.