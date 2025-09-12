Trump confirma que ya fue detenido el principal sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump confirmó este viernes que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ya se encuentra bajo custodia de las autoridades federales. El anuncio fue efectuado durante una entrevista televisiva en donde Trump aseguró “con un alto grado de certeza”, que el sospechoso fue capturado en un giro clave de la investigación que generaba alarma nacional: “se ha hecho justicia con la captura del responsable de este acto atroz”, dijo Trump.

Charlie Kirk, de 31 años, era un conocido comentarista conservador y fundador de Turning Point USA, que fue asesinado la jornada del pasado miércoles en Utah durante un evento político, en un hecho que Trump calificó como una “atrocidad que sacudió a millones de estadounidenses”.

🚨 #ÚltimaHora | Donald Trump confirmó este viernes la detención de Tyler Robinson, de 22 años, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el conocido comentarista conservador.



Kirk fue asesinado de un solo disparo en el cuello durante un evento político en Orem, Utah. El ataque… pic.twitter.com/1dGoyMQP2a — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Caso Charlie Kirk: ¿quién es el sospechoso detenido?

De acuerdo con un funcionario citado por The Associated Press, el detenido fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, originario de Utah. El joven habría sido entregado a las autoridades por un ministro cercano a él. El FBI y el Departamento de Justicia aún no han emitido un comunicado oficial, pero se espera una conferencia de prensa en Salt Lake City. Hasta ahora, el motivo del ataque no ha sido revelado.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk would want revenge at the ballot box. pic.twitter.com/2gi9JUvqcN — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

¿Cómo ocurrió el asesinato de Charlie Kirk?

Charlie Kirk fue asesinado durante un debate en la universidad de Orem, en Utah. Un solo disparo impactó en su cuello, lo que provocó su muerte horas más tarde en un hospital local; durante la pasada jornada, las autoridades hallaron un rifle de cerrojo de alto poder en la escena.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el líder juvenil conservador se desplomó mientras hablaba, en medio del pánico de los asistentes. El agresor, según la policía, disparó desde una azotea y huyó hacia una zona boscosa cercana.

El ataque fue calificado por el gobernador de Utah como un “asesinato político” y ha reavivado la preocupación por la violencia política en Estados Unidos.

Homenaje a Charlie Kirk: Medalla de la Libertad

Donald Trump, visiblemente afectado, aseguró que Kirk “quería ayudar a los jóvenes y no merecía este final”. El magnate republicano también anunció que otorgará a título póstumo a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos.

Cabe decir que el vicepresidente JD Vance viajó a Salt Lake City para acompañar a la familia de Kirk, recordando su amistad y el papel clave del activista en la campaña presidencial de 2024. Los restos de Charlie Kirk fueron trasladados en el avión oficial Air Force Two hacia Phoenix, Arizona, sede de su organización juvenil.

La captura del sospechoso es vista como un avance en un caso que conmocionó a todo el país; sin embargo, la pregunta que sigue en el aire es: ¿qué llevó a un joven universitario a perpetrar un asesinato político en pleno campus?