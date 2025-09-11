FBI revela primeras FOTOS de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos divulgó las imágenes del principal sospechoso tras el asesinato a tiros del activista y escritor Charlie Kirk, ocurrido en una universidad en Utah la tarde del 10 de septiembre de 2025.

La dependencia estadounidense incluso brindó un teléfono para que los ciudadanos brinde información en caso de reconocer a la persona. La oficina del FBI En Salt Lake City compartió fotos donde aparece una persona en sudadera negra, con lentes oscuros y gorra.