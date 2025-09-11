FBI revela primeras FOTOS de sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
Un hombre con gorra y lentes oscuros aparece como sospechoso del asesinato de Charlie Kirk cometido el 10 de septiembre durante un evento en Utah.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos divulgó las imágenes del principal sospechoso tras el asesinato a tiros del activista y escritor Charlie Kirk, ocurrido en una universidad en Utah la tarde del 10 de septiembre de 2025.
La dependencia estadounidense incluso brindó un teléfono para que los ciudadanos brinde información en caso de reconocer a la persona. La oficina del FBI En Salt Lake City compartió fotos donde aparece una persona en sudadera negra, con lentes oscuros y gorra.
We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc