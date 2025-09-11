Encuentran rifle de alto poder tras atentado contra Charlie Kirk: la investigación da un giro inesperado

La investigación acerca del atentado contra Charlie Kirk, figura política y mediática estadounidense, dio un giro crucial este jueves, luego de que autoridades confirmaran el hallazgo de un rifle de alto poder en un área boscosa cercana al lugar de los hechos.

De acuerdo con reportes oficiales, el arma, que se encontraba oculta entre la maleza, será analizada para determinar si estuvo directamente vinculada al ataque. La noticia ha desatado un debate nacional acerca de la violencia política en Estados Unidos, en un contexto de creciente polarización social.

BREAKING: Authorities say a high-powered rifle has been found in a wooded area after the Charlie Kirk assassination. pic.twitter.com/f2Fcfxm8RU — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Caso Charlie Kirk: ¿qué se sabe del arma encontrada?

La policía local, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), informó que se trata de un rifle semiautomático de uso militar; peritos balísticos ya trabajan para verificar si coincide con los casquillos recuperados en la escena del atentado.

Según las autoridades, el hallazgo podría ser la clave para identificar al responsable o responsables del ataque, que hasta ahora permanece sin detenidos confirmados.

Trump entrega de manera póstuma la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk

El presidente Donald Trump anuncia que otorgará póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad: “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad”.

BREAKING: President Trump announces he will posthumously award Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom:



"Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty." pic.twitter.com/9aLsgilQDz — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

¿Qué le pasó a Charlie Kirk?

Charlie Kirk, hombre de 31 años y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se le atribuye haber contribuido a consolidar el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles después de recibir un solo disparo en lo que el gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó de asesinato político.

El asesinato, capturado con gran detalle en videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, ocurrió mientras Kirk hablaba en el escenario durante un evento al aire libre llamado “Demuéstrame que estoy equivocado” ante unas 3 mil personas en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, a unos 65 kilómetros al sur de Salt Lake City.

El sujeto llegó al campus unos minutos antes del incidente y, según el FBI y las autoridades estatales, se le vio en las cámaras de seguridad subiendo las escaleras para llegar a un tejado cercano antes de disparar un solo tiro. El tirador saltó del tejado y huyó a un barrio contiguo, según informó a la prensa Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo. El tirador parece ser universitario y se integró bien en el campus, según declaró a la prensa el comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

El atentado ocurre en medio de un clima de tensión política en Estados Unidos, marcado por discursos polarizados y el aumento de incidentes violentos relacionados con figuras públicas.

¿Qué sigue en la investigación en el caso Charlie Kirk?

El rifle hallado será sometido a pruebas de ADN y huellas dactilares, mientras se revisan cámaras de seguridad en la zona para rastrear movimientos sospechosos. El FBI no descarta que haya más implicados ni que el ataque haya sido planificado con anticipación.

El caso plantea una pregunta inevitable: ¿está Estados Unidos entrando en una nueva era de violencia política armada? La respuesta aún está en construcción, pero lo cierto es que este ataque ha encendido todas las alarmas.

