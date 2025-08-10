Caen cuatro presuntos narcomenudistas con varios kilos de droga en Tepito, CDMX

¡Caen en operativo! Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, durante un cateo oficial este domingo 10 de agosto, lograron la detención de cuatro presuntos narcomenudistas con varios kilos de droga en un domicilio ubicado sobre la avenida Jesús Carranza, del Barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo ocurrió la detención de narcomenudistas en Tepito?

De acuerdo con el reporte oficial, policías capitalinos acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Jesús Carranza, tras recibir denuncias que señalaban que el inmueble era utilizado como centro de venta y distribución de droga. La vivienda ya había sido identificada como un punto activo de narcomenudeo.

Durante la intervención, los agentes ingresaron al inmueble y realizaron una inspección preventiva; en el lugar encontraron varios contenedores de plástico con hierba seca, cuyas características coincidían con la marihuana, por lo que la evidencia fue asegurada de inmediato para su análisis pericial.

Detienen a tres hombres y una mujer en operativo

En el sitio fueron detenidos tres hombres y una mujer, quienes presuntamente se encargaban del manejo y comercialización de la droga. Todos ellos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para definir su situación jurídica.

Como parte del operativo, el inmueble quedó clausurado y se colocaron sellos oficiales para evitar su reactivación como punto de distribución ilícita. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reducir la incidencia delictiva en zonas de alta concentración comercial y habitacional como Tepito.

#AlMomento | Varios kilos de droga fueron asegurados por Policía de la #CDMX dentro de una vivienda, que presuntamente era ocupada como punto de venta de droga, en Jesús Carranza, en #Tepito.



Hay cuatro personas detenidas.



Vía: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/27HYvH8nWA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025

¿Dónde puedes denunciar puntos de venta de droga en la CDMX?

En la Ciudad de México, los ciudadanos pueden denunciar presuntos puntos de venta de droga de forma anónima al 911, a la línea directa de la SSC: 55 5208 9898, o mediante la app Mi Policía. También es posible acudir a cualquier Ministerio Público o módulo de policía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETIENEN A PRESUNTO AGRESOR SEXUAL DE MENOR DE 15 AÑOS EN CDMX