Dos presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito intentaron ganar dinero amenazando y extorsionando a un comerciante de productos médicos en la Ciudad de México (CDMX), a quien exigieron 20 millones de pesos para no “enterrar a su familia”.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, detuvo en flagrancia a dos hombres investigados por su probable participación en el delito de extorsión en agravio del comerciante, de acuerdo con lo informado este sábado 15 de noviembre de 2025.

Víctima de extorsión de La Unón Tepito fue amenazada

La víctima recibió mensajes de amenaza desde el pasado 12 de septiembre, en los que se le exigían altas sumas de dinero para no causar daño a su familia.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) los detuvo cuando arribaron al domicilio de la víctima durante un operativo relacionado con la investigación y ambos individuos manifestaron pertenecer a La Unión Tepito.

¿Quiénes son los presuntos extorsionadores de La Unión Tepito?

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 21 años, y José “N”, de 18 años, presuntos miembros de este grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la capital.

La Unión Tepito es un grupo criminal que extorsiona a comerciantes, pero que, además, está relacionada con venta de drogas y homicidios en distintas zonas de la CDMX.

Los agentes implementaron un operativo tras el cual detuvieron en flagrancia a ambos sujetos, quienes arribaron a bordo de una motocicleta para cobrar la cantidad solicitada. Ambos fueron trasladados y presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Víctima de La Unión Tepito entregó 50 mil pesos tras extorsión

De acuerdo con la investigación, desde el pasado 12 de septiembre de 2025, la víctima comenzó a recibir amenazas de diversos sujetos que le exigían 20 millones de pesos para no causar daño a su familia.

Ese mismo día, un hombre a bordo de una motocicleta se aproximó a su vehículo y le exigió dinero, mientras que de manera simultánea comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp, en los que también se le solicitaban joyas bajo la amenaza de “enterrar a su familia”.

El 24 de octubre, la víctima entregó la cantidad de 50 mil pesos en efectivo en inmediaciones de la colonia Altavista, alcaldía Álvaro Obregón. Posteriormente, continuaron los mensajes intimidatorios, en los que se le instruyó realizar un pago de 500 mil pesos el 14 de noviembre en el mismo punto.

