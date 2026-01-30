Con todo y sus propias caídas, los pandas están fuera de peligro de extinción

Buenas noticias para el planeta… y para los pandas gigantes, esos adorables osos que, además de enfrentar amenazas ambientales, parecían empeñados en ponerse en riesgo ellos mismos con caídas, resbalones y accidentes dignos de video viral. Aun así, la naturaleza y la ciencia ganaron la batalla: los pandas gigantes ya no están en peligro de extinción.

Misión: salvar pandas 🐼💚, pero ellos complican el plan con sus travesuras 🤣 pic.twitter.com/x3QZzMz2BY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 28, 2024

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) confirmó que esta emblemática especie pasó oficialmente de la categoría “En peligro” a “Vulnerable”, luego de registrar un incremento del 17% en su población entre 2014 y 2024. Actualmente, existen 1,864 pandas gigantes viviendo en libertad, todos en distintas regiones de China.

De símbolo de fragilidad a historia de éxito; así inspiraron las pandas a WWF

El panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) es una de las especies más queridas del mundo y, desde 1961, el rostro oficial del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Su imagen, creada por el naturalista Sir Peter Scott, se convirtió en sinónimo de conservación global.

Desde la década de 1980, WWF ha participado activamente en su protección, impulsando investigaciones científicas y programas de preservación en reservas como Wolong, en colaboración con autoridades chinas. Gracias a estos esfuerzos, la población de pandas salvajes aumentó en 268 ejemplares en la última década, un crecimiento notable para una especie que durante años fue considerada al borde de la desaparición.

Más pandas… aunque sigan siendo algo traviesos y sufran accidentes y caídas

Aunque los pandas han demostrado ser resistentes, no se puede negar su fama: rodar por colinas, caer de árboles o perder el equilibrio mientras comen bambú no les ha ayudado mucho a su reputación de supervivientes expertos. Sin embargo —y dejando el humor de lado— la verdadera amenaza nunca fueron sus travesuras, sino la acción humana sobre su hábitat.

Hoy, el área de distribución del panda gigante cubre 2.57 millones de hectáreas, un aumento del 11.8% desde 2003. Existen 67 reservas naturales dedicadas a su protección, donde vive cerca del 67% de la población silvestre.

El panda, un oso único en el reino animal

Los pandas pueden medir hasta 1.50 metros y pesar 150 kilogramos. Aunque están clasificados como osos carnívoros, su dieta es 99% vegetariana, basada principalmente en bambú. El problema es que su sistema digestivo no está diseñado para ello, lo que los obliga a comer entre 12 y 38 kilos de bambú al día durante más de 14 horas. Básicamente: comen, duermen, ruedan… y repiten.

A compilation of pandas doing what they know best: being adorable and clumsy.pic.twitter.com/1smJe1EX7w — Massimo (@Rainmaker1973) January 14, 2026

Son animales solitarios, no hibernan y se comunican mediante sonidos, marcas de olor y señales visuales. Su reproducción es limitada, pero en libertad presentan tasas similares a otros osos.

Los pandas ya no están en peligro de extinción pero aún no es momento de bajar la guardia

Pese a esta victoria, especialistas advierten que el panda gigante sigue en riesgo. La fragmentación del hábitat, la deforestación, la minería, la construcción de carreteras y la caza furtiva indirecta continúan amenazando a pequeñas poblaciones aisladas.

Por eso, aunque hoy celebren —tal vez rodando cuesta abajo— los pandas aún necesitan protección constante para no volver a una situación crítica.