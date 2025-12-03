Logo InklusionSitio accesible
VIDEOS: Reportan fuerte incendio en cerro de Loma de Tepeolulco, Ecatepec

Esta noche se registra un incendio en el cerro de Loma de Tepeolulco, en el municipio de Ecatepec, Edomex; el humo se ha extendido a zonas habitadas.

incendio hoy en ecatepec
Escrito por: Iveth Ortiz

Este martes 2 de diciembre se desató un incendio en el cerro de la Sierra de Guadalupe, cerca de la zona de Loma de Tepeolulco, ubicada entre los límites de Ecatepec y Tlalnepantla, en el Estado de México (Edomex).

Las llamas se extendieron rápidamente por varios metros, generando una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, según lo que se pudo captar en diferentes videos.

Combaten incendio HOY en Loma de Tepeolulco

De acuerdo con reportes preliminares, las llamas se extendieron en la parte alta de la sierra de Guadalupe, quemando al menos dos hectáreas de pastizales.

Ante la emergencia, brigadistas de Protección Civil, bomberos y personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) se han desplazado al lugar para combatir el fuego, cuyo origen aún se desconoce.

Información en desarrollo…

