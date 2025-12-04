Quema de basura provoca incendio en bodega de autobuses en Mineral de la Reforma, Hidalgo

Un incendio registrado dentro de las instalaciones de la empresa Estrella Blanca, ubicadas a un costado de la carretera Pachuca–Ciudad Sahagún, provocó una intensa movilización de autoridades municipales, estatales y federales en Mineral de la Reforma, Hidalgo. De acuerdo con el Ayuntamiento, el siniestro inició por la quema de basura que se salió de control, lo que generó una densa columna de humo negro debido a los desechos sólidos acumulados en la zona.

Alcalde de Mineral de la Reforma acude al incendio

El presidente municipal, Eduardo Medécigo Rubio, acudió personalmente al lugar para supervisar los trabajos y coordinar al Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, la Dirección de Protección Civil, policías municipales y estatales, así como al Ejército Mexicano. Desde el sitio, el edil destacó la importancia de erradicar la quema de basura, una práctica que —dijo— puede desencadenar emergencias de gran riesgo para el municipio.

Como parte del programa “Mano Dura contra la Basura”, Medécigo Rubio adelantó que se iniciará una investigación para identificar y sancionar a los responsables del incendio. Subrayó que estas acciones no solo ponen en peligro a quienes las realizan, sino a toda la población al generar contaminación y posibles afectaciones a zonas habitacionales o industriales.

Incendio difícil de controlar por materiales altamente combustibles en Hidalgo

David García Aquino, titular de Protección Civil Municipal, informó que el incendio fue atendido de inmediato y que, aunque ya se encontraba controlado al 40%, su sofocación era complicada debido a los materiales involucrados: llantas, plásticos y asientos, todos altamente combustibles y productores de humo tóxico.

Aun así, Protección Civil descartó riesgo para la población y recomendó el uso de cubrebocas o trapos húmedos para evitar la inhalación del humo generado. También confirmó que no se registraron personas lesionadas ni unidades de transporte dañadas por el fuego.

“La quema de basura no es un juego”: mensaje del alcalde

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde también compartió un mensaje en el que enfatizó la gravedad del incidente: “La quema de basura no es un juego ni un hábito ‘normal’. Hoy provocó un incendio que pudo haber llegado a mucho más… Con #ManoDuraContraLaBasura no vamos a seguir permitiendo estas prácticas. Mineral de la Reforma merece espacios seguros, limpios y responsables”.

El presidente municipal aseguró que se reforzarán los operativos en todo el municipio para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y para promover una cultura de manejo responsable de residuos.