Hombre muere tras ser atacado con un tubo metálico en casa de la Agrícola Oriental, CDMX

La violencia estremeció nuevamente a la alcaldía Iztacalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre acusado de agredir brutalmente a otro con un tubo metálico al interior de una vivienda en la colonia Agrícola Oriental.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Sur 16 y Oriente 229-A, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje y fueron alertados por una denuncia sobre una persona herida dentro de un domicilio.

Al llegar al sitio, una mujer pidió ayuda urgente y señaló que su esposo estaba siendo golpeado por otro hombre dentro de la casa.

Ataque con tubo metálico ocurrió al interior de vivienda en Iztacalco

Con la autorización de la mujer, los agentes ingresaron al inmueble y encontraron una escena alarmante: un hombre yacía inconsciente sobre el suelo, con manchas de sangre visibles en el cuerpo, mientras otro individuo continuaba agrediéndolo con un tubo metálico.

Los policías intervinieron de inmediato, sometieron al agresor y solicitaron apoyo médico. Minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los golpes.

"Paramédicos que acudieron al lugar, diagnosticaron al hombre sin signos vitales por golpes, motivo por el cual se acordonó el área y se informó a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes", escribieron.

Ante el deceso, los uniformados procedieron a acordonar el área y notificaron a las autoridades ministeriales para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios periciales.

El agresor en Iztacalco fue detenido y presentado ante el Ministerio Público

Durante la revisión preventiva, los efectivos aseguraron el tubo metálico con manchas hemáticas, presuntamente utilizado en la agresión. El detenido, un hombre de 38 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La SSC reiteró su compromiso de actuar con rapidez ante cualquier hecho de violencia y exhortó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo.