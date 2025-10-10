Robo en CDMX: Banda de asaltantes irrumpe en almacén de Iztacalco y amarran a trabajadores

Una banda de al menos diez sujetos armados irrumpió en una bodega de productos de origen chino en la colonia Granjas México, en Iztacalco, donde amagaron y ataron de pies y manos a los empleados para robar dinero en efectivo, una caja fuerte y sus pertenencias.

Gracias a un cerco virtual implementado por las cámaras del C2 Oriente, cinco de los presuntos responsables fueron detenidos minutos después del atraco. Se les aseguraron dos réplicas de arma de fuego, las cuales presuntamente utilizaron para amedrentar a sus víctimas.

¿Cómo fue el asalto al almacén de Granjas México, en Iztacalco?

El violento robo ocurrió en una bodega ubicada en la calle Canela y la Cuarta Cerrada de Canela. De acuerdo con el encargado del lugar, un grupo de aproximadamente diez hombres ingresó al almacén.

Armados con pistolas, sometieron a los trabajadores, a quienes ataron de pies y manos para poder operar con libertad. Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, los teléfonos celulares de los empleados y una caja fuerte, para después huir a pie.

Tras recibir el reporte del asalto, los monitoristas del C2 Oriente iniciaron una “cacería virtual”, revisando las cámaras de seguridad de la zona para ubicar a los responsables.

Minutos después, lograron localizar sobre la misma calle Canela a un grupo de hombres cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las descritas por los afectados.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de un cerco virtual y en una acción coordinada entre policías de la #SSC y los monitoristas del #C2 Oriente, se detuvo a cinco personas que, al parecer, asaltaron un almacén localizado en @IztacalcoAl.



Capturan a cinco presuntos asaltantes de almacén en CDMX

Con la ubicación precisa, oficiales de la Policía Auxiliar y de sector se desplazaron al punto y les cerraron el paso a los sospechosos. Al realizarles una revisión, les encontraron dos réplicas de arma de fuego y un teléfono celular, presuntamente de una de las víctimas.

En el lugar fueron detenidos cinco hombres de 28, 27, 26, 20 y 18 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la investigación para dar con el paradero del resto de la banda.