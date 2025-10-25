Indigente ataca y le quita su arma a policía de tránsito en Iztacalco; ya fue detenido

¡Insólito! En las primeras horas de este 25 de octubre 2025, un hombre en situación de calle agredió y despojó de su arma de cargo a una oficial de tránsito en calles de la alcaldía Iztacalco, CDMX.

El indigente aseguró ser originario de Acapulco, Guerrero; en su detención el sujeto se encontraba visiblemente alterado.

Indigente huye con el arma de la policía de tránsito; desata persecución

Los hechos ocurrieron cuando la oficial de Tránsito realizaba su trabajo en las calles de la avenida canal de Río Churubusco, cuando fue sorprendida por un indigente que la agredió físicamente para después despojarla de su arma de cargo y huir del lugar, iniciando una persecución.

Tras varios minutos, el hombre en situación de calle fue detenido por dos policías en la calle Sur 2 entre Canal Río Churubusco y Oriente 223; el indigente se encontraba visiblemente alterado

Durante su detención, los oficiales lograron recuperar el arma de fuego que le fue despojada a la policía de Tránsito.

🚨👮‍♀️ Indigente agrede a oficial de tránsito y le arrebata su arma en #Iztacalco



El incidente ocurrió en Río Churubusco, donde una oficial fue sorprendida y agredida físicamente por un hombre en situación de calle, quien logró quitarle su arma de cargo. Tras darse a la fuga, fue…

Hombre en situación de calle es llevado al Ministerio Público

El sujeto fue entregado ante el agente del Ministerio Público, quienes determinarán su situación legal; fue enterado de sus derechos.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre en situación de calle. Autoridades no han dado información al respecto.

La información fue revelada en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

#TarjetaInformativa | Uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre que posiblemente despojó de su arma de cargo a una oficial adscrita a la Subsecretaría de Control de #Tránsito, en @IztacalcoAl.



Los hechos se registraron cuando la oficial de Tránsito realizaba sus funciones de…

¿Cuál es la multa por insultar a un policía de tránsito en CDMX?

¡Atención, mexicanos! Por insultar a un policía de tránsito puedes ser acreedor a una multa entre los 20 a 30 UMAS, que oscila entre los 3 mil 394 pesos.

Por otro lado, el Código de la Penal de México establece que quienes cometan un delito en contra de un servidor público, como el caso del ataque a la policía de tránsito podría ser acreedor a 48 a 360 horas de trabajo comunitario.