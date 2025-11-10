Caen el director de la Policía de Jalapa y agentes: investigan hechos violentos en Macuspana

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) confirmó la detención del director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano, junto con varios agentes de su corporación, como parte de las investigaciones por los hechos violentos ocurridos en Macuspana, donde tres mujeres fueron agredidas el día anterior.

De acuerdo con la información oficial, la Dirección General de la Policía de Investigación realizó diversas acciones operativas en el municipio de Jalapa que derivaron en la captura de los presuntos implicados. Las autoridades estatales señalaron que estas detenciones forman parte de una estrategia permanente para el combate al crimen y la búsqueda de justicia para las víctimas.

Operativo sorpresa en Jalapa durante la madrugada

Habitantes del municipio reportaron que, alrededor de la una de la madrugada, hombres encapuchados y armados recorrían las calles en vehículos sin identificar, lo que generó alarma entre la población.

Ante la ola de llamadas y publicaciones en redes sociales, el alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández Pérez, conocido en Facebook como Dr. Manuelito, aclaró que se trataba de un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado y fuerzas federales, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la zona.

“En relación a las llamadas de ciudadanos por vehículos con gente armada, informamos que es un operativo de la Fiscalía del Estado y Federal como parte de la estrategia de seguridad federal. Estaremos informando”, publicó el presidente municipal en sus redes.

Horas más tarde, cerca de las 5 de la tarde, el alcalde confirmó que el operativo interinstitucional había concluido, agradeciendo la comprensión de los ciudadanos y asegurando que estas acciones buscan recuperar la paz y el orden en Jalapa.

Investigan hechos violentos en Macuspana

La Fiscalía no ha ofrecido más detalles sobre el tipo de participación que habrían tenido los elementos detenidos en los ataques registrados en Macuspana, pero aseguró que las investigaciones avanzan para determinar las responsabilidades penales.

“La FGET reitera su compromiso con la legalidad, la justicia y la protección de los derechos de las víctimas”, indicó la institución, al tiempo que subrayó que continuará trabajando de manera coordinada con las corporaciones federales y estatales.

Los hechos han generado gran expectativa en la región, ya que se trata de un caso que involucra directamente a mandos policiales municipales. Por ahora, las autoridades locales insisten en que los tres niveles de gobierno mantendrán operativos constantes para frenar la violencia y garantizar la seguridad de la población tabasqueña.