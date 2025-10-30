Intenta asaltar recaudería y termina con brutal golpiza; así fue el robo frustrado en la Benito Juárez

Un ladrón con un extenso historial delictivo, que incluye ocho ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (CDMX), fue detenido en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, después de que vecinos lo golpearan y retuvieran al ser sorprendido asaltando una recaudería.

La intervención de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), fue necesaria para salvaguardar la integridad del presunto delincuente, quien ya estaba siendo agredido por la multitud, al grado de causarle lesiones en la piel.

¿Qué pasó en San Simón Ticumac, Benito Juárez?

El incidente ocurrió en un local de la calle Eleuterio Méndez. El encargado de la recaudería, un hombre de 31 años, relató a los oficiales que, momentos antes, el sujeto (de 45 años) ingresó a su negocio y lo amagó con un cuchillo de aproximadamente 40 centímetros de largo para robarle dinero en efectivo.

Furia vecinal en la Benito Juárez: Rata capturada y golpeada

Cuando el ladrón intentó escapar con el dinero, el comerciante pidió ayuda. Vecinos de la zona se percataron del robo y actuaron de inmediato, logrando retenerlo en la calle. El delincuente opuso resistencia, pero fue sometido por la multitud. Durante el forcejeo, el propio asaltante se lesionó el brazo.

Al llegar, los policías de la PBI encontraron al sospechoso retenido y siendo agredido, por lo que intervinieron para rescatarlo y evitar un linchamiento. Paramédicos atendieron al detenido en el lugar, diagnosticándolo con una herida "dermoabrasiva avulsiva" en el brazo izquierdo, la cual no requirió traslado hospitalario.

#Boletín | Personal de la #PBI de la @SSC_CDMX, detuvo a un sujeto que posiblemente entró a una recaudería y amagó con un cuchillo al encargado para despojarlo de dinero en efectivo, en la @BJAlcaldia. #SiempreAlerta



Enlace 👉 https://t.co/mak20zPp4g pic.twitter.com/DeC2Gs79Xd — PBI_SSC (@PBI_SSC) October 30, 2025

Delincuente de CDMX estuvo ocho veces preso

Al realizar el cruce de información, las autoridades descubrieron el extenso historial del detenido: cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario y múltiples presentaciones al MP por robo en distintas modalidades, con antecedentes que datan desde 1998 hasta 2022.

A petición del denunciante, el hombre, junto con el cuchillo de 40 cm y el dinero recuperado, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

