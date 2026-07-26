Vinculan a proceso a tres hombres por extorsión agravada y disparos contra víctimas en Tlalpan

Golpe a la delincuencia en CDMX. Fueron vinculados a proceso Carlos "N", Jorge "N" y Alberto "N" tras ser acusados de participar en los delitos de extorsión agravada y lesiones calificadas en contra de dos víctimas a las que les exigieron 200mil pesos.

De la amenaza de muerte al hospital: Así agredieron a las víctimas en Tlalpan

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, cuando los imputados acudieron al domicilio de dos hombres, ubicado en la alcaldía Tlalpan donde presuntamente, mediante violencia física y amenazas de muerte, exigieron alrededor de 200 mil pesos a las víctimas para saldar una deuda.

En caso de no tener el dinero, los tres hombres sugirieron entregar un vehículo junto con su factura como alternativa.

Al no obtener lo exigido, Alberto "N" habría tomado el dinero en efectivo directamente de la cartera de una de las víctimas para después huir junto con los otros dos cómplices al interior del vehículo.

Mientras huían del lugar de los hechos, Jorge "N" habría disparado contra ambas víctimas, quienes resultaron lesionadas. Tras el ataque los afectados fueron ingresados a un hospital para poder recibir la atención médica especializada.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Carlos “N”, Jorge “N” y Alberto “N” por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y lesiones calificadas, por hechos ocurridos en la alcaldía Tlalpan.



La investigación permitió establecer que los imputados… pic.twitter.com/lq7ayggpss — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 26, 2026

Cayeron en el Reclusorio Oriente: Acumulan cargos por extorsión y lesiones

Carlos "N", Jorge "N" y Alberto "N", los tres hombres implicados en la extorsión, fueron aprehendidos en el Reclusorio Oriente donde ya estaban presos por narcomenudeo, cohecho y portación de arma. El juez dictó prisión preventiva y un mes y 15 días para cierre de investigación.

"En la audiencia celebrada 24 de julio, el agente del Ministerio Público sostuvo la imputación por extorsión agravada y lesiones calificadas. La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a los tres imputados, determinó que continuarán bajo prisión preventiva y fijo un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación completaría", explicó la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) a través de un comunicado.