Policías de la CDMX salvan a mujer en crisis y evitan tragedia en plaza comercial de Coyoacán

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) evitaron una tragedia este domingo 26 de julio en una plaza comercial de Coyoacán, después de que una mujer intentara atentar contra su integridad física desde la azotea del inmueble.

Los efectivos que se encontraban realizando sus recorridos de vigilancia fueron alertados por agentes de seguridad privada de la plaza comercial en la colonia Pueblo Los Reyes.

Policías de la CDMX salvan a mujer en crisis en azotea de plaza comercial de Coyoacán

Tras recibir el reporte, los efectivos rápidamente se movilizaron hasta el complejo comercial ubicado en el Eje 10 y su esquina con la calle Aurora. Al arribar al sitio, los agentes se desplegaron en la azotea de la plaza comercial, donde una joven de 24 años de edad se encontraba del otro lado del barandal de seguridad y amenazaba con lanzarse al vacío .

La prioridad de los policías fue establecer contacto con la mujer sin poner en riesgo su seguridad; mientras algunos oficiales aseguraban el perímetro de la plaza comercial, otros comenzaron a hablar con ella para transmitirle confianza y ganar tiempo; esa intervención permitió disminuir la tensión mientras el resto del equipo preparaba una maniobra para acercarse de manera segura.

Con el apoyo de una escalera y aprovechando un momento en que la joven bajó la guardia, los elementos de la SSC lograron sujetarla por la cintura y llevarla nuevamente a una zona segura de la azotea.

La rápida coordinación que evitó que la situación escalara y que fue registrada en video por testigos de la zona permitió controlar la emergencia registrada en esta plaza comercial de Coyoacán .

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#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC de la Ciudad de México, en acciones preventivas en la alcaldía @Alcaldia_Coy, auxiliaron y resguardaron a una joven que pretendía atentar contra su integridad física desde la azotea de una plaza comercial.



Mientras los oficiales… pic.twitter.com/dZ7PJFwFkz — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 26, 2026

Paramédicos atendieron a la mujer tras el rescate en la azotea de centro comercial de la CDMX

Después del rescate, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención prehospitalaria a la mujer; Luego de la valoración inicial, los especialistas determinaron que presentaba una crisis de ansiedad y un cuadro de neurosis depresiva, por lo que permaneció bajo observación mientras se notificaba a un familiar.

Minutos después llegó la madre de la joven a la plaza comercial de Coyoacán, quien acreditó el parentesco y recibió orientación sobre los programas y centros de atención especializada disponibles en la Ciudad de México para dar seguimiento al estado de salud de su hija.

Una vez controlada la situación, la mujer abandonó el lugar junto con su madre, quien informó que asumiría el seguimiento médico y psicológico.