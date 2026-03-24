Detienen a Jorge “N”, director de la policía de municipal de Matehuala en San Luis Potosí

Tras una denuncia anónima, elementos estatales y federales detuvieron a Jorge “N”, de 42 años, quien se identificó como director de la Policía Municipal de Matehuala, San Luis Potosí.

Al momento de su captura, el mando policial fue sorprendido en posesión de diversas dosis de narcóticos a bordo de un vehículo oficial.

Le confiscaron droga al directo de la policía municipal de Matehuala

Al momento de su captura, el jefe policial contaba con un inventario ilegal. Según el reporte oficial de las autoridades, se le aseguraron bolsas de marihuana y de "cristal", además de un automóvil.

El detenido y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar la carpeta de investigación.

Las drogas que se le confiscaron a Jorge "N" son:



Marihuana: 52 bolsas con un peso aproximado de 334 gramos.

Cristal: 3 bolsas con un peso de 30 gramos.

Desaparición de siete electricistas en Matehuala

Hace a penas unas días, en el mismo municipio, desaparecieron siete electricistas, presuntamente privados de la libertad.

Los trabajadores perdieron contacto con sus familias el pasado sábado 21 de marzo mientras transitaban por la carretera de la región.

Durante el fin de semana, Jaciel Zapata, Omar Godoy, Said Hernán Olvera, Celso López y Macario Torres circularon en fichas de búsqueda por todo el estado. Estos hombres habían salido el 16 de marzo para realizar labores de infraestructura eléctrica y terminaron siendo protagonistas de una alerta que movilizó a todo el Altiplano.

Aparecen siete electricistas en Matehuala

Afortunadamente, este lunes se confirmó que los siete electricistas fueron localizados. Tras días de angustia para sus familiares, en los que sus teléfonos perdieron señal y se habló de una presunta privación ilegal de la libertad, el grupo logró restablecer contacto con sus seres queridos.

Ante el hecho, autoridades estarían investigando qué fue lo que sucedió y si hay culpables de la desaparición. Hasta ahora, no hay ninguna confirmación de implicados en el caso de los electricistas.

Detienen a Jorge Peña, secretario de Seguridad de Matehuala, San Luis Potosí, por privación ilegal de la libertad de siete electricistas que el crimen organizado los quería de sicarios. pic.twitter.com/tyaIug1oWR — Irving (@IrvingPineda) March 24, 2026

Detienen a otro durante operativos en Matehuala

Jorge "N" no habría sido el único detenido en estos operativos coordinados, de acuerdo al comunicado de las autoridades de Matehuala, tamabién arrestaron a Pablo Ernesto "N" con 29 de dosis de marihuana.

Al igual que el miembro de la policía municipal, se le vincula a delitos contra la salud y su situación jurídica también está por verse.