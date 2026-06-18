Del volante al “Torito”: Más de 130 detenidos por conducir alcoholizados en menos de una semana en Jalisco

La pésima combinación de alcohol y volante sigue cobrando factura en Jalisco. En tan solo seis días, la Policía Vial de la entidad reportó 131 detenidos por alcoholemia, la gran mayoría hombres que comducían alcoholizados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¡Imparable! Detienen a 131 conductores ebrios en solo 6 días en Jalisco; uno terminó sobre las vías del Tren Ligero

¡Los casos más impactantes no se hicieron esperar! En el municipio de Tlacomulco, un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó encima de las vías de la Línea 4 del Tren Ligero. En las pruebas de alcoholemia se confirmó que el conductor manejaba en estado de ebriedad.

En otro caso, registrado en el barrio López, en Guadalajara, una mujer que excedía los límites permitidos de alcohol se impactó violentamente contra un camellón en la Avenida López Mateos Sur, en un siniestro que culminó con el derribo de un árbol, un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de destrozos en un parabús.

Por otra parte, en Zapopan y en Tlaquepaque, otro conductor fue remitido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia luego de atropellar a un ciclista y protagonizar un segundo siniestro vial.

Alcoholemia en Jalisco 2026: 131 detenidos en 6 días | Multas y sanciones por manejar ebrio en Guadalajara y Zapopan

El comisario de la Policía Vial fue contundente al dar a conocer las cifras: "131 detenidos por alcoholemia, los ponen en diferentes partes, sobre todo Guadalajara y Zapopan, en diferentes partes como Providencia, Patria, Vallarta, Acueducto, Hidalgo, Colón", señaló mientras que advitrió que la cifra podría aumentar en los siguientes días.

Las autoridades de Guadalajara también aclararon que el operativo "Salvando Vidas" y el famoso "torito" continuarán sin suspensión, incluso para turistas y visitantes extranjeros.

Cabe señalar que en los casos de que un extranjero sea detenido, se notificará de inmediato a los consulados correspondientes. Las sanciones son severas: además del arresto administrativo inconmutable, los infractores enfrentan la retención de su vehículo y multas de hasta 22 mil 600 pesos. El mensaje es claro: en Jalisco, manejar ebrio tiene consecuencias, aunque esto parece no importarle a muchos de sus habitantes.