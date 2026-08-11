Detienen en CDMX a contador de Gabriel Moreno Cárdenas por presunto desvío millonario

La investigación que desde hace años sigue el rastro de empresas vinculadas al entorno de Alejandro Moreno Cárdenas dio este lunes un nuevo giro, Luis Antonio Espinosa Campos, identificado públicamente como contador de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista, fue detenido en la Ciudad de México y sería trasladado a Campeche para enfrentar una acusación por el delito de peculado.

De acuerdo con la información difundida este 10 de agosto por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la detención ocurrió alrededor de las 14:40 horas en el despacho del contador, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, y estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

¿De qué acusan a Luis Antonio Espinosa Campos?

A Espinosa Campos se le imputa el delito de peculado y se le señala por su presunta participación en el desvío de al menos 36 millones de pesos.

La investigación también pone bajo la lupa sus vínculos con compañías relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de “Alito” Moreno; entre las empresas mencionadas se encuentran EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation, de las cuales Espinosa Campos habría fungido como representante legal.

MCCI también señaló que, de acuerdo con registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Espinosa Campos realizó trámites a nombre de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y de sus empresas.

🔴 #ÚLTIMAHORA Detienen en #CDMX a Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito Moreno. Lo acusan de desvío millonario en Campeche. 🧵 pic.twitter.com/FXS7bkiXxl — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) August 11, 2026

¿Quién es Luis Espinosa, el contador detenido en CDMX?

Luis Espinosa es un profesional especializado en las áreas contable, jurídica y fiscal. Es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, donde cursó sus estudios entre 1994 y 1998. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad Chapultepec, entre 2000 y 2003.

Su formación continuó con una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, realizada en 2006. También cuenta con una Maestría en Derecho Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, cursada entre 2010 y 2011, así como un Doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, realizado entre 2015 y 2016.

Mayavisión y los contratos bajo investigación

Otro de los puntos que aparecen en el expediente es Mayavisión, empresa fundada en 2016 y vinculada a Espinosa Campos.

Según la información difundida este lunes, durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche esa empresa habría recibido alrededor de 97 millones de pesos, por lo que la Fiscalía estatal investiga, de acuerdo con el reporte, la falta de respaldo material de parte de los cobros relacionados con esos recursos.

El dato resulta relevante porque investigaciones anteriores ya habían documentado la existencia de contratos públicos otorgados a empresas relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y con su entorno.