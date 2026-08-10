Metro CDMX este lunes 10 de agosto: Frecuencia de trenes y Líneas con retrasos
Evita demoras en tu ruta matutina. Te ofrecemos el seguimiento en tiempo real sobre la afluencia en andenes y las Líneas con retrasos en el Metro CDMX para este lunes.
Este lunes 10 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro absorbe la alta demanda de movilidad correspondiente al inicio de la jornada laboral de millones de mexicanos.
En Azteca Noticias monitoreamos de manera continua las publicaciones e incidencias reportadas por las redes sociales del Metro CDMX. Y te ofrecemos detalladamente la frecuencia de paso por línea, la situación en los transbordos de mayor afluencia y el registro de eventos en vivo.
Metro CDMX hoy lunes 10 de agosto: Avance de trenes y retrasos en Líneas EN VIVO
Lluvia ocasiona marcha de seguridad en trenes
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 8 y B.