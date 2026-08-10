Metro CDMX este lunes 10 de agosto: Frecuencia de trenes y Líneas con retrasos

Este lunes 10 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro absorbe la alta demanda de movilidad correspondiente al inicio de la jornada laboral de millones de mexicanos.

En Azteca Noticias monitoreamos de manera continua las publicaciones e incidencias reportadas por las redes sociales del Metro CDMX. Y te ofrecemos detalladamente la frecuencia de paso por línea, la situación en los transbordos de mayor afluencia y el registro de eventos en vivo.