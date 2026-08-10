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¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas

Te compartimos el mapa de las calles afectadas y cerradas por las marchas de este lunes en la CDMX; conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.

Marchas en CDMX HOY 10 de agosto 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Calles cerradas en CDMX para este lunes 10 de agosto 2026|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 10 de agosto 2026.

Si vas a al trabajo o a la escuela se recomienda salir con tiempo para evitar imprevistos.

Calles cerradas en CDMX este lunes: Vialidades afectadas por marchas este lunes

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 10 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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