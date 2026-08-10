¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 10 de agosto 2026.

Si vas a al trabajo o a la escuela se recomienda salir con tiempo para evitar imprevistos.