Aparatoso choque frena el Circuito Interior y deja una mujer herida, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso accidente automovilístico dejó a una conductora lesionada y paralizó la circulación sobre Circuito Interior durante más de dos horas. Asimismo, las severas precipitaciones provocaron momentos de angustia en Tlalpan, donde una familia tuvo que refugiarse sobre el techo de su vehículo varado.

Mujer resulta lesionada tras estrellar su auto contra estructura en Circuito Interior

Un aparatoso e impactante accidente vehicular se registró sobre el Circuito Interior, a la altura del cruce con la calle Manuel Carpio, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

#MientrasDormía | Madrugada accidentada en #CDMX



Una mujer resultó lesionada tras un accidente vehicular sobre Circuito Interior, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.



Horas más tarde, una familia quedó atrapada dentro de su camioneta por una inundación en… pic.twitter.com/n3v5ggG7do — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 10, 2026

La conductora de un vehículo compacto color negro perdió el control del volante por causas aún no determinadas y se estrelló de lleno contra la estructura de concreto que divide los carriles centrales de las salidas hacia los laterales. La fuerza del choque destruyó la parte frontal de la unidad y dejó a la automovilista lesionada en el interior. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Debido a la magnitud del impacto y las maniobras de rescate, la circulación en la arteria permaneció completamente cerrada durante más de dos horas.

Familia sube al techo de su camioneta tras quedar atrapada en severa inundación en Tlalpan

Por otra parte, momentos de alta tensión vivió una familia de tres integrantes luego de que la camioneta en la que viajaban quedara varada en una profunda acumulación de agua sobre el cruce de las calles Homún y Tecoh, en la colonia Pedregal de San Nicolás, alcaldía Tlalpan.

El conductor intentó atravesar la corriente; sin embargo, el motor se apagó en medio del encharcamiento mientras el nivel del agua continuaba subiendo. Al no poder salir por las portezuelas, los ocupantes tuvieron que subir al techo del vehículo para ponerse a resguardo. Vecinos acudieron en un primer momento para auxiliarlos y alertaron a las autoridades. Minutos después, personal de Protección Civil de la alcaldía puso a salvo a las tres personas, quienes resultaron ilesas.

Árbol de 10 metros se desploma y bloquea la carretera Picacho-Ajusco

Al sur de la ciudad, la caída de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura generó severas complicaciones al tránsito sobre la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de la colonia Jardines de la Montaña.

#AlertaVial | Un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó sobre la carretera Picacho-Ajusco, a la altura de Jardines de la Montaña, en Tlalpan, afectando dos carriles. Bomberos y Protección Civil retiraron el tronco y las ramas; no hubo personas lesionadas.



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Aparentemente, la saturación de agua en la tierra y el peso del follaje provocaron que la especie se venciera desde su base de concreto, quedando atravesada sobre dos carriles de la vía. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron con motosierras para seccionar el tronco y retirar las ramas. Las labores se prolongaron por cerca de dos horas hasta que la arteria fue reabierta por completo.