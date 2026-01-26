Detención de ‘El Botox’ en Michoacán no pone fin a la extorsión que sufren los limoneros; advierten

La detención de César Alejandro 'N' , 'El Botox' , en Michoacán, no significa un punto final para la extorsión que golpea a los limoneros. En el territorio, la percepción es de cautela: capturar a un jefe criminal no desarticula de inmediato una estructura que lleva años operando y que sigue presionando al campo.

Ante esta delicada situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; David Lara, exsubdirector del Observatorio de Seguridad Humana en Apatzingán, advirtió que la captura de ‘El Botox’ no garantiza la seguridad de los limoneros ni de los campesinos en general en Michoacán.

"De acuerdo, la extorsión a los limoneros no se va a eliminar ni lo que están sufriendo todos los empresarios; es como si un jefe dejara la vacante del puesto que tenía él", explicó.

Lara añadió que, históricamente, cuando cae un líder como ‘ El Botox ’, la estructura se reacomoda. "Cuando aquí regularmente arrestan a un jefe, queda la vacante y surgen uno o dos jefes más; se divide la célula", señaló. Este fenómeno mantiene activa la presión sobre los limoneros de Michoacán, aun después de operativos relevantes.

Captura de 'El Botox' en Michoacán

La investigación contra 'El Botox' se intensificó tras su detención en Buenavista, Michoacán. Un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud con fines de comercio y posesión de armas de uso exclusivo; hasta ahora, el homicidio no ha sido imputado formalmente.

El caso tomó relevancia por su posible relación con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de limoneros hallado sin vida en octubre de 2025, quien había denunciado extorsiones.

'El Botox' y la extorsión a limoneros

Las indagatorias señalan que 'El Botox' controlaba la venta del limón en comunidades de Buenavista y Apatzingán, Michoacán, mediante cobro de piso y secuestros a limoneros y empacadores.

También rompió alianzas internas por el control de esas extorsiones. En el corto plazo, productores advierten que la captura de ‘El Botox’ no basta: sin desmantelar toda la red, los limoneros de Michoacán seguirán bajo riesgo