Cae en Ecatepec a Nancy “N”, presunta integrante de célula de “La Chokiza”

En un operativo desplegado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, efectivos de la Secretaría de Marina lograron la aprehensión de una mujer de nacionalidad colombiana, señalada por su probable participación en actividades ilícitas relacionadas con la extorsión y relacionada "La Chokiza" .

La detenida, identificada bajo el nombre de Nancy “Valeria”, fue ubicada por las fuerzas navales como parte de las estrategias de seguridad vigentes en la entidad mexiquense para combatir grupos dedicados al hostigamiento financiero.

Detención de Nancy, colombiana vinculada a extorsiones y crimen organizado en Ecatepec

De acuerdo con los reportes derivados del operativo, la mujer está presuntamente especializada en la modalidad de cobro de préstamos conocida popularmente como “gota a gota” . Este esquema de financiamiento irregular suele estar vinculado a prácticas de coacción y amenazas contra los usuarios que no pueden cubrir los intereses impuestos.

Las indagatorias preliminares sugieren que Nancy mantenía una posición activa dentro de una estructura criminal denominada “Golden Roma”, la cual ha sido identificada por las autoridades como una división o brazo operativo de una organización delictiva de mayor alcance que se hace llamar “La Chokiza”.

Al momento de su detención por parte del personal de la Armada, la sospechosa se encontraba en posesión de diversos elementos que agravan su situación legal. Entre los objetos confiscados durante la revisión de seguridad, los marinos hallaron cantidades no especificadas de sustancias prohibidas, catalogadas como drogas, además de municiones de diversos calibres.

La presencia de estos cartuchos y los estupefacientes refuerza la línea de investigación que la vincula con actividades del crimen organizado más allá de la simple extorsión financiera.

Operativo de la Marina revela conexiones con la organización delictiva "La Chokiza"

Tras el aseguramiento de la ciudadana extranjera y la recopilación de los materiales de prueba en el sitio de la captura, los efectivos navales procedieron a realizar el traslado de la imputada bajo estrictas medidas de seguridad. Debido a la naturaleza de los delitos imputados y la posesión de armamento o cartuchos, Nancy fue presentada ante las instancias federales correspondientes.

La mujer fue entregada de manera formal a los agentes de la Fiscalía General de la República, institución que ahora será la encargada de integrar la carpeta de investigación necesaria para determinar su estatus jurídico.

Nancy enfrentará cargos de extorsión, posesión de drogas y tenencia de armas en México

Este golpe a la facción de “La Chokiza” representa un avance en la desarticulación de las células de “Golden Roma” que operan en la zona oriente del Estado de México. Se espera que, tras la puesta a disposición de la detenida, las autoridades federales realicen las audiencias pertinentes para procesar las acusaciones de extorsión, posesión de drogas y tenencia de cartuchos.

Por el momento, la imputada permanece bajo custodia mientras se esclarece su grado de responsabilidad en los delitos que se le atribuyen y se verifica su situación migratoria en el territorio nacional tras su vinculación con este esquema de cobros violentos en Ecatepec.

