Abusaba de la necesidad de las personas en el Estado de México (Edomex). Les ofrecía dinero mediante préstamos gota a gota, pero si no le pagaban a tiempo, la violencia iniciaba; así operaba Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex le seguía los pasos, pues este sujeto presuntamente está detrás de una red de préstamos, cuya forma de cobrar dinero es con violencia si la persona se atrasa en los pagos.

¿Qué son los préstamos gota a gota? Dinero fácil, pero con altos intereses

Los préstamos gota a gota se han vuelto una forma de operar de grupos criminales, incluso integrados por personas extranjeras, que ofrecen dinero sin tantas trabas, pero con altos intereses y si la persona no paga, la amenazan y golpean brutalmente.

Se trata de un esquema de crédito informal, ilegal y de alto riesgo. La víctima recibe créditos que van de los 2 mil a los 60 mil pesos sin tener que firmar un contrato, pero cuyos porcentajes de interés son muy superiores a los de instituciones financieras formales, por lo que se terminan pagando montos excesivos.

Estos porcentajes pueden ser del 20 hasta el 50 por ciento de interés, lo que hace que muchas víctimas se atrasen en sus pagos, y las personas o empresas extorsionan y agreden a las personas que les pidieron dinero.

Así operaba "La Barbie", un prestamista violento en Edomex

Pablo Jaciel "N", "La Barbie" y Carlos Alberto "N", son probables integrantes de una empresa denominada Crecer, S.A de C.V, dedicada a los préstamos conocidos como gota a gota; ambos ya fueron detenidos.

La investigación ministerial señala que ambos formaban parte de esta supuesta empresa, cuyo modus operandi consistía en ofrecer préstamos económicos a personas, otorgándoles un plazo determinado para el pago de la deuda.

Sin embargo, si alguien se atrasaba, era llevado a un domicilio en la colonia Las Rosas del municipio de Tultitlán, en donde presumiblemente eran amenazadas y golpeadas para exigirles el pago total de la deuda.

"La Barbie" quería obligar a víctima a aceptar préstamo "gota a gota"

"La Barbie", junto con otros presuntos integrantes de este grupo criminal, fueron videograbados mientras golpeaban a una víctima que se había atrasado en los pagos.

Pablo Jaciel “N” fue detenido por secuestro exprés con fines de extorsión, luego de que este individuo en compañía de dos hombres más intercepto a la víctima para ofrecerle un préstamo, sin embargo, al negarse, fueron amenazadas con armas de fuego, posteriormente privadas de la libertad para trasladarlas a un inmueble en donde las golpearon y les exigieron dinero a cambio de dejarlas en libertad.

Carlos Alberto “N”, su cómplice, fue detenido en el municipio de Tultitlán, por delito de extorsión. Este hombre es identificado como integrante de la empresa y quien en agosto de 2025, ofreció un préstamo a la víctima, quien aceptó y días después firmó un pagaré por 3 mil pesos, el cual tenía que pagar en 13 días, sin embargo, la víctima no pudo cubrir la deuda y al acudir a pedir más tiempo, este sujeto los habría amenazado con un arma de fuego y le exigió la cantidad semanal de mil pesos como cuota de cobro de piso.

Los detenidos operaban a través de una empresa con razón social Crecer S.A de C.V|Fiscalía Edomex

Vinculan a proceso a "La Barbie" y su cómplice de préstamos "gota a gota"

Ambos individuos fueron puestos a disposición de un juez, quien determinó su vinculación a proceso. Para “La Barbie”, se determinó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Mientras que Carlos Alberto “N”, solo tendrá que presentarse de manera periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA), utilizar brazalete electrónico y pagar una garantía económica de 200 mil pesos. Asimismo, otorgó un mes para la investigación complementaria.

