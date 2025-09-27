Cae “La Güera”, supuesta líder regional de “La Chokiza"; la detienen en Ecatepec

En una acción coordinada por fuerzas federales en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, se llevó a cabo la captura de una mujer, identificada como Zulma y conocida con el alias de “La Güera”, presunta líder regional de “La Chokiza”.

También se detuvo a un hombre de origen colombiano, ambos son señalados por estar vinculados a actividades de extorsión y delincuencia organizada.

#Ecatepec | ¡Cae La Güera! Líder colombiana de "Gota a Gota"



Zulma, alias “La Güera”, presunta líder regional de la banda #LaChokiza, fue detenida junto a otro colombiano en #Edomex.



Ambos sujetos son investigados por su participación en numerosos casos de chantaje y amenazas ejecutados mediante el mecanismo conocido como “gota a gota”. Este esquema se basa en otorgar créditos con condiciones de pago que implican intereses tan elevados que resultan imposibles de solventar para las víctimas.

¿Quién es Zulma “La Güera”, presunta líder regional de la “Chokiza”?

Es considerada la supuesta jefa regional de la organización delictiva denominada “La Chokiza”. Junto a ella fue arrestado Carlos Andrés, también de nacionalidad colombiana.

Las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México han señalado a “La Chokiza” como uno de los grupos responsables de la mayor parte de los incidentes violentos en la zona de Ecatepec.

La organización concentra sus operaciones en este municipio mexiquense. La detención de sus presuntos líderes regionales representa un avance en la contención de la violencia y las extorsiones en la entidad.

Detenciones adicionales en la organización “La Chokiza”

Uno de los golpes más significativos contra la estructura delictiva ocurrió con la captura de Alejandro Gilmare N, conocido como “El Choko”, quien ha sido señalado por las autoridades como el presunto líder principal de esta organización.

La detención de “El Choko” se concretó en un centro comercial de Ecatepec, Estado de México, tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

Según los comunicados de las autoridades, el sujeto fue trasladado posteriormente a una prisión de máxima seguridad, donde enfrenta acusaciones graves que incluyen delincuencia organizada, extorsión, homicidio y despojo de propiedades. Su arresto es considerado un paso fundamental para desmantelar al grupo, que utilizaba una fachada de organización social para ocultar sus actividades criminales.

Células delictivas de “La Chokiza” desarticuladas

Además del cabecilla, diversas células operativas han sido desarticuladas en múltiples operativos. Las fuerzas del orden han reportado la detención de otros individuos involucrados en la logística y la comisión de delitos.

En otro momento, las autoridades lograron la detención de Armando N, de 45 años, y Víctor Manuel N, de 36 años, presuntos operadores de la banda vinculados directamente a los delitos de extorsión y despojo en el Valle de México.

Las acciones contra “La Chokiza” se extienden a la incautación de recursos utilizados para su operación. Las fuerzas federales declararon haber encontrado en el vehículo de algunos detenidos material ilícito, incluyendo dosis de marihuana, dinero en efectivo, un arma de fuego de alto calibre y cartuchos, además de equipamiento táctico.

Las autoridades han seguido trabajando en la identificación y aseguramiento de inmuebles y bienes relacionados con la actividad criminal, en un esfuerzo por debilitar financieramente a esta banda que la Fiscalía de Justicia del Estado de México considera una de las principales responsables de la violencia en Ecatepec.

