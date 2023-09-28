Detienen en México a hombre que escondió fentanilo en guardería de NY; un niño murió por sobredosis

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó que autoridades mexicanas detuvieron en Sinaloa a Félix Herrera, esposo de la directora de una guardería del Bronx, Nueva York, donde murió un niño de 1 año y tres más fueron hospitalizados por exposición al fentanilo.

Félix Herrera fue asegurado cuando pretendía abordar un autobús en Sinaloa luego de huir desde Nueva York a Texas, donde cruzó la frontera a México. Su esposa, Grei Méndez, así como otro colaborador de la guardería se encuentran detenidos y bajo proceso por el delito de distribución de drogas, según reveló el Servicio de Alguaciles.

"Este es un caso ejemplar de lo que la coordinación nacional e internacional entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley puede lograr para detener a fugitivos", dijo Ralph Sozio, alguacil de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Usaban guardería como almacén de fentanilo

Investigaciones en Nueva York revelan que Félix Herrera, Grei Méndez y un amigo de ambos escondían droga en la guardería Divino Niño.

Mexican authorities, with the assistance of the USMS and @DEAHQ, located and captured Felix Herrera Garcia, the spouse of the owner and operator of a Bronx daycare facility where a 1-year-old boy died of poisoning from exposure to fentanyl. — U.S. Marshals Service (@USMarshalsHQ) September 28, 2023

El pasado 15 de septiembre, varios niños quedaron inconscientes cuando descansaban en un cuarto, motivo que alarmó a los presentes, quienes se percataron de los hechos y corrieron a retirar bolsas que estaban en un almacén, las cuales aparentemente tenían grandes cantidades de fentanilo, lo que causó la sobreexposición a los bebés.

De acuerdo con los investigadores, la habitación donde los niños tomaban una siesta tenía un "piso falso" que era utilizado para ocultar grandes cantidades de fentanilo. Además, los oficiales revisaron la guardería y encontraron un segundo almacén de droga en el pasillo principal.

Exposición al fentanilo deja un niño muerto y 3 hospitalizados

Bomberos recibieron el llamado de auxilio y acudieron al sitio, donde identificaron a tres niños inconscientes, los cuales recibieron un medicamento para revertir la sobredosis, pero solo dos de ellos respondieron al fármaco y fueron hospitalizados. El tercero, Nicholas Dominici, de 1 año, murió en un hospital.

Unas horas después, otro menor fue ingresado por exposición a la droga, cerrando con 3 menores hospitalizados y un fallecido, según confirmó la Policía de Nueva York.