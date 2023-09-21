Guardería donde murió bebé intoxicado con fentanilo era utilizada para fabricar drogas

Autoridades de Nueva York arrestaron a dos personas por la muerte de un bebé intoxicado con fentanilo en una guardería en el Bronx. Los detenidos enfrentarán cargos federales por el caso.

Tras la muerte del menor y la hospitalización de otros tres, las autoridades comenzaron una investigación en la guardería Divino Niño, donde encontraron grandes cantidades de fentanilo dentro de un armario.

También se encontraron maquinaria, suministros de embalaje, prensas de dos kilos utilizadas para procesar drogas, lo que hace sospechar que en el lugar se fabricaba fentanilo.

Las autoridades federales arrestaron a Grei Méndez, dueña de la guardería y a Carlitos Acevedo, primo del esposo de Mendez, quienes presuntamente se dedicaban a fabricar drogas en el lugar.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Un niño de un año murió luego de inhalar fentanilo en una guardería del Bronx, Nueva York, que servía como fachada para una fábrica de drogas.



Nicholas Dominici, de 1 año, murió, y otros tres niños fueron hospitalizados, cuando supuestamente inhalaron fentanilo… pic.twitter.com/CuPDJfkupM — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 18, 2023

Las autoridades buscan a una tercera persona, un hombre que es pareja de Méndez, y quien logró huir del lugar gracias a que la mujer lo alertó antes de llamar a servicios de emergencia por la intoxicación de cuatro bebés.

Los fiscales dicen que su esposo, que todavía está prófugo, fue visto sacando bolsas grandes por una puerta trasera.

Muere bebé intoxicado con fentanilo en guardería de Nueva York

Nicholas Dominici, un bebé de un año de edad, murió por intoxicación de fentanilo en una guardería de Nueva York, además, otros tres niños fueron llevados de emergencia a un hospital por la misma razón.

Los hechos ocurrieron el viernes 15 de septiembre, la policía de Nueva York recibió una llamada de emergencia por parte de Méndez, quien reportó que cuatro bebés no despertaban.

Los primeros reportes indicaron que los menores consumieron algo que estaba contaminado con la droga alrededor de la 1:00 de la tarde, antes de tomar una siesta.