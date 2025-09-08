Detienen en Pachuca a viuda e hija de “El Ojos”, líder del Cártel de Tláhuac, ofrecían recompensa por su captura

El pasado 7 de septiembre 2025, se llevó a cabo la detención de la viuda e hija de “El Ojos”, líder fundador del Cártel de Tláhuac, en Pachuca, Hidalgo.

María de los Ángeles R.A y Samantha P.R, viuda e hija de Jesús Pérez Luna, fueron identificadas como figuras clave de la organización criminal.

La Fiscalía de la Ciudad de México, ofrecía una recompensa de medio millón de pesos por la captura de ambas mujeres.

Viuda e hija de “El Ojos” fueron capturadas en Bulevar Valle de San Javier

Los primeros informes indican que los aseguramientos fueron ejecutados en un operativo realizad por los agentes de la Policía Ministerial.

La captura de la viuda e hija de “El Ojos” ocurrió mientras se encontraban en un vehículo en el Bulevar Valle de San Javier, ubicado en la capital del estado.

El operativo fue encabezado por Lui Cruz Mera, se cumplimentaron órdenes de aprehensión emitidas por jueces de la Ciudad de México por el delito de asociación delictuosa.

¿Quiénes son las dos mujeres detenidas en Pachuca y cuál es su vínculo con el Cártel Tláhuac?

María de los Ángeles “N”, era pareja sentimental de Jesús Pérez Luna, alías “El Ojos”, el líder fundador del Cártel de Tláhuac, quien perdió la vida en el 2017 tras ser abatido por la Marina.

Tras su muerte, la viuda de “El Ojos”, quedó como presunta sucesora del grupo delictivo, además de que se le relaciona con el delito de asociación delictuosa y por el cual había con una orden aprehensión en su contra.

Por su parte, Samanta “N”, alías “La Sam”, ya contaba con una orden de aprehensión por el mismo delito, además, las autoridades capitalinas la colocan como la operadora financiera de la organización fundada por su padre, sin mencionar, que está vinculada con la comercialización y distribución de drogas.