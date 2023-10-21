La Fiscalía de Sinaloa confirmó que fue detenido Rubén "N", el hombre acusado de presuntamente haber asesinado a sus dos hijas y a su suegra a martillazos en la ciudad de Los Mochis, en el municipio de Ahome.

Rubén "N" fue capturado en Huatabampo, Sonora, sitio al que habría huido tan solo unas horas después de cometer el homicidio que indignó a todo el estado. Fueron agentes locales quienes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión para iniciar su traslado a Sinaloa.

De acuerdo con autoridades locales, el hombre fue localizado gracias al rastreo de llamadas que realizó desde un teléfono celular, el cual permitió establecer su ubicación.

Hombre mata a martillazos a sus dos hijas y a su suegra en Sinaloa

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, a Rubén "N" se le acusa de presuntamente haber asesinado a dos menores de edad, ambas eran sus hijas, a quienes atacó con un martillo. En la agresión también lesionó a su hijastra, esposa y suegra, todas se encuentran recibiendo atención médica debido a los golpes.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del jueves 19 de octubre en la ciudad de Los Mochis, en Ahome, según confirmó el secretario de Seguridad Pública municipal, Julio Romanillo.

“A primeras horas del día, C4 nos informa que en el interior de un domicilio ubicado en Quinta Cortés se encontraban personas sin vida... Lamentablemente en el interior del domicilio se localizan a dos menores de edad sin vida, otra menor de edad fue trasladada a un hospital a recibir atención médica, mientras que dos personas adultas también fueron trasladadas a un hospital”, declaró.

Buscan llevarlo ante la justicia

El gobernador del Estado, Rubén Rocha, confirmó un día antes que ordenó a su gabinete de seguridad iniciar un operativo conjunto con la Fiscalía para permitir llevar ante la justicia al presunto responsable de los homicidios.

“Expreso mi más enérgica condena a los hechos en los que fue agredida una familia y donde fueron lamentablemente privadas de la vida dos niñas inocentes. He entablado comunicación con la Fiscal del Estado y he dado inmediatas instrucciones a mi gabinete de seguridad, para detener al responsable de este atroz crimen y llevarlo ante la justicia”, escribió en sus redes sociales.