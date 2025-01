Detienen al peleador de MMA, “Bad Boy”, por golpear brutalmente a su novia modelo en Edomex

Con moretones en el rostro, la modelo Dulce Melisa de la Paz denunció haber sido víctima de una brutal agresión a manos de su entonces pareja Jorge Osvaldo “N”, conocido en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) como “Bad Boy” o Jorge Belloc, el pasado 3 de enero en el municipio de Calimaya, en el Estado de México (Edomex).

Tras lo sucedido, agentes de la Fiscalía detuvieron al peleador profesional y lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde ahora enfrenta cargos por intento de feminicidio en contra de su pareja.

¿Cómo ocurrió la agresión contra la modelo Dulce Melisa de la Paz en Calimaya, Edomex?

La agresión ocurrió el viernes 3 de enero, en el domicilio que ambos compartían en la colonia Hacienda de las Fuentes en el municipio mexiquense. Sin previo aviso y en un “arranque de furia”, Jorge Osvaldo “N” atacó a Dulce Melisa.

La modelo, de 28 años, no solo fue golpeada, sino que también fue arrastrada hacia la sala y amenazada de muerte, según detalló la Fiscalía de Edomex . Como si no fuera suficiente, el agresor le quitó su celular para evitar que pidiera ayuda. Sin embargo, Dulce aprovechó un descuido para usar otro teléfono y alertar a sus familiares.

Tras el ataque, la joven compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje acompañado de fotos que muestran los hematomas en su rostro, haciendo un llamado a no callar la violencia doméstica.

“El abuso no es amor, y no debemos normalizarlo ni justificarlo. Estas marcas no solo están en mi rostro, también están en mi alma, pero cada una de ellas es un recordatorio de mi fuerza y de que merezco algo mejor”.

Captura de pantalla | Instagram: dulce_____depaz

Del ring a la cárcel: ¿Qué pasará con el peleador de la MMA, Jorge Belloc?

El pasado 5 de enero, agentes de la FGJEM llevaron al peleador de la MMA al penal de Tenango del Valle, donde enfrentará el proceso legal por el delito de tentativa de feminicidio.

Aunque todavía no se define su situación jurídica, el Código Penal Federal establece que la pena por tentativa en México es de al menos dos terceras partes de la sanción mínima para el delito de feminicidio.

#Detenido. Agentes de la #FiscalíaEdoméx ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a Jorge Osvaldo “N”, quien es investigado por el delito de violencia familiar en agravio de su pareja sentimental, una mujer de 28 años, a quien habría… pic.twitter.com/sDANQe2mhO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 6, 2025

De esta forma, en el artículo 325 se marca que en caso de privarle la vida a una mujer por razones de género, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión.

En caso de dictarse sentencia, Jorge Osvaldo “N”, el peleador de peso gallo y clasificado como el número 5301 en la región de América Central y del Sur, pasaría bastantes años en prisión.