Confirman la muerte de dos personas por brote de ciclosporiasis en EU; que se sabe sobre la enfermedad intestinal
Se confirmó la muerte de dos personas por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, la enfermedad intestinal por consumir comida contaminada.
Última hora. Este 3 de agosto 2026 las autoridades sanitarias de Michigan, Estados Unidos, reportaron la muerte de dos personas a causa del brote de ciclosporiasis, mejor conocida como la 'diarrea explosiva', la enfermedad intestinal causada por consumir alimentos o agua contaminada.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado más detalles sobre el fallecimiento de estas personas.
¿Qué es la ciclosporiasis, el brote que pone en alerta a EU?
La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito que llega al cuerpo principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.
A diferencia de otras enfermedades, la ciclosporiasis no se transmite de persona a persona, ya que el contagio ocurre únicamente cuando alguien ingiere los alimentos en mal estado.