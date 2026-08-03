Confirman la muerte de dos personas por brote de ciclosporiasis en EU; que se sabe sobre la enfermedad intestinal

Última hora. Este 3 de agosto 2026 las autoridades sanitarias de Michigan, Estados Unidos, reportaron la muerte de dos personas a causa del brote de ciclosporiasis, mejor conocida como la 'diarrea explosiva', la enfermedad intestinal causada por consumir alimentos o agua contaminada.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado más detalles sobre el fallecimiento de estas personas.

¿Qué es la ciclosporiasis, el brote que pone en alerta a EU?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito que llega al cuerpo principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

A diferencia de otras enfermedades, la ciclosporiasis no se transmite de persona a persona, ya que el contagio ocurre únicamente cuando alguien ingiere los alimentos en mal estado.