¿Pan pa’l susto? Panteones de CDMX proyectarán películas de terror

El Día de Muertos es un de las fechas más representativas de México, por ello algunas zonas del país buscan celebrar este día de una forma especial, por ejemplo proyectando películas de terror en los distintos panteones de CDMX, ¿Te interesa? La entrada es completamente gratis.

La Secretaría de Cultura compartió que del jueves 26 de noviembre al domingo 5 de noviembre, se realizará la proyección de películas de terror, en distintos recintos de la Ciudad de México (CDMX), entre ellos algunos panteones.

¿Qué películas de terror serán proyectadas en CDMX?

¡Prepara tus palomitas! Este ciclo lleva por nombre “Entre sombras y delirios”, y durante once días los panteones, recintos culturales, cineclubes, entre otros espacios de la Ciudad de México (CDMX) se inundarán de suspenso y terror, pero ¿Qué películas se exhibirán?

Veneno para las hadas – Enrique Taboada (1986).

Dos monjes – Juan Bustillo Oro (1834).

El esqueleto de la Señora Morales – Rogelio A. González (1960).

La diversión no solo será para los jóvenes y adultos, pues par que las y los pequeños de la familia también gocen de esta actividad, se dio a conocer que las películas Coco, dirigid por Lee Unkrich y Adrián Molina, junto con Frankeweenie, dirigida por Tim Burton, serán proyectadas.

|SECRETRÍA DE CULTURA

¿En qué parte de CDMX se proyectarán las películas de terror?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, las películas serán proyectadas en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX), ¡Toma nota y no te pierdas ninguna función!

Veneno para las hadas.

Museo del Archivo de la Fotografía (MAF) – 26 de octubre a las 18:30 horas.

Panteón San Nicolás Tolentino – 28 de octubre 18: 30 horas.

Panteón de Dolores – 1 de noviembre a las 18:30 horas.

Dos monjes.



Museo Panteón de San Fernando – 1 de noviembre a las 18:30 horas.

Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado – 30 de octubre a las 17:00 horas.

Unidad habitacional Infonavit Iztacalco – 1 de noviembre a las 20:00 horas.

El esqueleto de la señora Morales.

Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México – 27 de octubre a las 17:00 horas.

Unidad habitacional Infonavit Iztacalco – 2 de noviembre a las 20:00 horas.

Panteón San Lorenzo Tezonco – 31 de octubre 18:30 horas.

Por otro lado, las películas infantiles serán transmitidas en distintos lugares; Coco se proyectará en el Lago Acitlain del Parque Ecológico de Xochimilco el 27 de octubre a las 18:30 horas, mientras que Frankeweenie se exhibirá en el Cine del Metro Zapata el 2 de noviembre a las 16:00 horas; la segunda función de Coco se incluye en este día y horario.