Con un Día sin Migrantes presionan por una reforma migratoria en EU

Inmigrantes en Estados Unidos lanzaron una convocatoria, desde hace varias semanas, para celebrar este 14 de febrero, un día sin migrantes, con el fin de hacer notar su trabajo y presionar para que el presidente Joe Biden cumpla su promesa de lograr una reforma migratoria.

Desde que Joe Biden tomó la Casa Blanca el 20 de enero del 2021, propuso un proyecto de ley para ofrecer un camino de ocho años hacia la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin autorización que viven en los Estados Unidos.

“Un día sin migrantes”: una huelga busca presionar por una reforma migratoria en Estados Unidos https://t.co/BNutaHSmK7 — Sindicalismo.org (@SindicalismoOrg) February 14, 2022

La idea del Dia sin Migrantes que se cierren negocios establecidos por migrantes, como cafeterías, restaurantes, puestos de comida, salones de belleza, y demás servicios que realizan personas que llegaron a Estados Unidos, sin documentos pero aún así pagan sus impuestos y envían remesas a sus países de origen.

Las redes sociales sirivieron de principal canal de comunicación para este movimiento de un día sin migrantes, convocado a nivel nacional, para que se valore la aportación de este importante grupo de población, a la economía, a la cultura y en general a la sociedad. Es un llamado para que los congresistas volteen a verlos, y promuevan una reforma para la regularización de millones de personas que viven con miedo de ser deportados.

Hasta hace un par de semanas unas 60 mil personas se habían registrado para participar en el día sin migrantes, decididos a detener todas sus actividades para que con su ausencia se note la falta que hacen para la economía de Estados Unidos, ya que desempeñan trabajos que ciudadanos estadounidenses rechazan.

La convocatoria incluye también que este d´ía los migrantes no vayan de compras, no asistan a la escuela y en la medida de lo posible no vayan a trabajar. Los jornaleros que trabajan en el campo también se unieron a la convocatoria, pues esta actividad escencial la realizan en su mayoría migrantes provenientes de México y Centroamérica.

La fecha del 14 de febrero se realizó porque es el Día de San Valentín es el día en el que más se gasta en Estados Unidos por ser Día del Amor y la Amistad.

Además de no abrir sus negocios y no realizar sus actividades, también se esperan algunas manifestaciones en distintas ciudades de Estados Unidos para unirse al movimiento de un día sin migrantes.

Según cifras del INEGI en los últimos 5 años 840 mil mexicanos emigraron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades.