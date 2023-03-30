En la cuerda floja diálogo de paz con ELN luego de que 9 militares colombianos murieran en ataque

Al menos nueve militares murieron el miércoles 29 de marzo en un ataque atribuido por las Fuerzas Armadasde Colombia a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El atentado también deja en suspenso el diálogo de paz con el grupo guerrillero luego que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus delegados y a los países garantes.

"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", dijo Petro en su cuenta de Twitter, al repudiar el ataque en que resultaron heridos otros nueve militares.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el ataque como "muy grave" y un atentado a la voluntad de paz del Gobierno, mientras que líderes políticos y congresistas pidieron suspender la negociación con el ELN.

He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023

Nuevo ataque del ELN

El ataque con explosivos y ráfagas de fusiles, uno de los más graves de los últimos meses, y se registró en zona rural del municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander. La región es estratégica para el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína, cerca de la frontera con Venezuela.

De inmediato no se produjo ninguna reacción del ELN sobre el ataque y la decisión del mandatario colombiano.

Por su parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Otty Patiño, dijo que en las últimas semanas el ELN intensificó sus hostilidades contra la población civil en los departamentos de Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, lastimando la confianza de la ciudadanía en la voluntad de paz del grupo rebelde.

Petro: en busca de paz total para Colombia

Petro, un economista de 62 años que asumió hace más de siete meses como el primer mandatario en la historia de Colombia, impulsa una política de paz total que incluye diálogos con los grupos guerrilleros y el sometimiento de las bandas criminales.

La iniciativa busca poner fin a un conflicto interno de casi seis décadas financiado por el narcotráfico y que ha dejado al menos 450,000 muertos.

El mandatario restableció en noviembre en Venezuela una negociación de paz con el ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, y las partes cerraron recientemente un segundo ciclo de conversaciones en México en donde dieron los primeros pasos para acordar un cese al fuego bilateral.

Petro anunció antes de Año Nuevo un acuerdo con el ELN para suspender las hostilidades, que fue negado días después por el grupo rebelde, provocando un impasse que obligó a ambas partes a mantener conversaciones de emergencia en Caracas para superarlo.

Una tercera ronda de conversaciones se instalará próximamente en Cuba, uno de los países garantes de esa negociación de paz junto con Noruega, Brasil, Chile, Venezuela y México.

Petro también busca iniciar negociaciones con dos disidencias de las FARC y prepara una ley para ofrecer a las bandas criminales un sometimiento a la justicia a cambio de reducir penas de cárcel.

