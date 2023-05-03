Diálogos de paz: inicia tercera ronda entre Colombia y ELN

Inició un nuevo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. El objetivo de esta tercera ronda es lograr un cese al fuego del grupo subversivo en las próximas semanas.

La instalación de la mesa entre las partes se logró luego de semanas de desencuentros por la violencia que ocurre en Colombia, y dudas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo real en la nueva fase de negociaciones de paz.

Sobre el cese al fuego, el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dijo tener toda la disposición para lograrlo.

“Estamos plenamente preparados y comprometidos para lograr lo que nos propusimos en la ronda de México, alcanzar el cese al fuego y la participación de la sociedad. Este es un legado de 30 años de intenciones cuando propusimos una Convención Nacional que desembocara en un Gran Acuerdo Nacional.” Pablo Beltrán / Jefe negociador ELN

La comitiva negociadora del ELN también ha mencionado que es clave llegar a un acuerdo real para que funcione al ciento por ciento. Por otra parte, sobre la nueva ronda, el gobierno de Colombia, expresó que que se debe terminar el ciclo con un acuerdo para que el pueblo colombiano no sufra más la guerra.

“En nuestra opinión, la mejor manera de aportar soluciones al fin del conflicto armado es que terminemos esta tercera ronda con el acuerdo sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz junto al Ejército de Liberación Nacional, y el acuerdo de cese al fuego, cuyo eje fundamental debe ser que la gente no sufra, que la población no sufra más la guerra.” María José Pizzaro / Miembro equipo negociador del gobierno colombiano

El gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, busca completar un acuerdo con el grupo subversivo más antiguo que queda en Colombia para cumplir una de sus promesas de campaña: la ´Paz Total´.

#Atención 🚨| #Comunicado: Se instala Tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN. pic.twitter.com/HDbfDpYVmI — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) May 2, 2023

¿Se habló de cese al fuego temporal en esta ronda de diálogos de paz?

Otty Patiño, jefe negociador del gobierno colombiano, pidió un cese al fuego "temporal con vocacion de darle prolongación y profundidad" permitiendo que en octubre se puedan realizar unas elecciones en paz.

Añadió, que es importante que llegue este acuerdo antes de los comicios para que no exista algún tipo de "sabotaje en las elecciones, costreñimiento a los electores o cualquier "mediación armada que impida ejercer la libertad para que los partidos puedan poner candidatos."

"Todo ese tema de unas elecciones en paz es lo que nos obliga en esa profundización del cese al fuego", finalizó.

¿Qué respondió el ELN ante esta propuesta surgida en los diálogos de paz?

Israel Ramírez, miembro negociador del ELN, señaló que el cese al fuego "temporal" es una medida "preliminar" que debe ser "totalmente lograble, medible y evaluable."

¿Qué ha pasado en los diálogos de paz en las rondas previas?

El ELN y el gobierno colombiano iniciaron diálogos de paz en noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela. En primera instancia, se acordó promover un alivio humanitario en alguns regiones de golpeadas por el conflicto armado.

En la segunda ronda de negociaciones en Ciudad de México, entre febrero y marzo de 2023, se avanzó con el reconociminento del estatus político del ELN como "organización armada rebelde" de cara a alcanzar un cese al fuego bilateral.

En esta instancia, se espera el cese al fuego bilateral como principal objetivo, más alivios humanitarios en regiones catalogadas por las fuerzas militares como "zonas rojas" y la reintegración de la guerrilla a la sociedad civil en el marco del proceso de paz.