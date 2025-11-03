¡Márcalos en el calendario! Días de descanso y puentes de noviembre 2025 para trabajadores y estudiantes

¿Te urge una escapadita de la ciudad? Trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de unos merecidos días de descansos y puentes para noviembre 2025; te compartimos las fechas oficiales en el que las actividades en México serán suspendidas.

¿Cuáles son los días de descanso oficiales en noviembre 2025?

¡Atención, mexicanos! Ley Federal de Trabajo (LFT), estipula que las y los trabajadores podrán disfrutar de un megapuente de tres días de descanso para el penúltimo mes del año, pero ¿cuándo es?

El megapuente de noviembre 2025 para trabajadores y estudiantes en México será del próximo sábado 15 al lunes 17 de noviembre 2025 debido al Aniversario de la Revolución Mexicana.

Los estudiantes de educación básica podrán disfrutar desde el viernes 14 de noviembre 2025 debido al registro de calificaciones y actividades administrativas.

Estos son los puentes oficiales para noviembre 2025

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar del segundo megapuente del mes, el cual se llevará acabo desde el viernes 28 al domingo 30 de diciembre 2025, debido a la Junta de Consejo Técnico Escolar, el cual ocurre el último viernes de cada mes, por lo que deberán regresar a clases el próximo 1 de diciembre.

Esta suspensión de actividades únicamente es valida para estudiantes de educación básica, por lo que alumnos de preparatoria y universidad, así como los trabajadores deberán asistir a sus respectivas aulas y áreas de empleo.

Días oficiales de descanso en México para noviembre 2025|SEP

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 en México?

¡Anota la fecha en el calendario! Las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre 2025 y terminan el viernes 9 de enero 2026.

Aunque las vacaciones terminan el 9 de enero 2025, los estudiantes tendrán sábado y domingo para descansar y tomar fuerza para el regreso a clases el próximo lunes 12 de enero 2025.

Por su parte, el ciclo escolar 2025-2026 terminará el miércoles 15 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación (SEP), estableciendo un total de 185 días de instrucción efectiva.