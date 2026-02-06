Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, es ingresado al penal del Altiplano

Diego "N", alcalde de Tequila, Jalisco , fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de ser detenido por fuerzas de seguridad federales.

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA), el edil fue trasladado el 5 de febrero, por la tarde, a través de un operativo en el que participaron elementos de las fuerzas federales.

El presidente municipal es investigado por presuntamente manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de probablemente estar relacionado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Los reportes de seguridad indican que Diego "N" supuestamente lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos al parecer extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.

¿Qué se sabe tras la captura del alcalde de Tequila?

El edil fue detenido en seguimiento a la Operación Enjambre, la cual se ejecutó en el Estado de México en 2024 y tras la cual servidores públicos fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Diego "N" fue citado en mayo de 2025 a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el evento llamado Los Señores del Corrido en Zapopan el 29 de marzo de ese año, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

El presidente municipal de Tequila fue detenido junto a tres servidores públicos del Ayuntamiento. Se trata de Juan Manuel “N”, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, Director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, Director de Obras Públicas, por estar presuntamente vinculados al CJNG.

La detención de los servidores públicos fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de un mensaje en su cuenta de X, la mañana del 5 de febrero.