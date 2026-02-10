Artemis II: ¿Cómo se preparan 4 personas para vivir en un espacio del tamaño de una camioneta?

Para la mayoría, un viaje de diez días encerrado en una camioneta con tres personas suena a una prueba extrema de paciencia; para los astronautas de la misión Artemis II, es la realidad de su próximo viaje a la Luna.

La NASA ha compartido detalles sobre cómo Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para vivir dentro de la cápsula Orion, un habitáculo con apenas 9 metros cúbicos de espacio habitable. Para ponerlo en perspectiva: imagina el interior de una furgoneta de carga, pero repleta de pantallas, botones y suministros para sobrevivir en el vacío.

El arte de vivir sin "suelo"

En el espacio, la falta de gravedad ayuda, pero el desorden es el peor enemigo. Según la NASA, la tripulación ha entrenado para realizar una "danza coreografiada" cada día.

Looking for some inspiration for your #NASAMoonCrew?



Your dream team could be family and friends, pets, famous people, historical figures – the sky is the limit! Check out this creative brief to help decide who you would choose for your lunar mission: https://t.co/Jb0H2NyYWZ pic.twitter.com/1jxlAaBoWk — NASA Artemis (@NASAArtemis) February 10, 2026

Espacio multifuncional: Tras el lanzamiento, los astronautas plegarán los asientos de Koch y Hansen para crear un área central abierta. Este pequeño hueco servirá como comedor, gimnasio y laboratorio médico.

Higiene en privado: La Orion cuenta con una pequeña "bahía de higiene" con puertas plegables para ofrecer algo de privacidad al usar el inodoro o asearse con toallitas húmedas, ya que no hay duchas a bordo.

Dormir y comer entre cables

Sin camas convencionales, los astronautas dormirán en sacos anclados a las paredes de la nave. Esto evita que floten y golpeen controles críticos durante la noche.

En cuanto a la alimentación , cada uno lleva un menú personalizado que incluye desde cóctel de camarones hasta curry de pollo. La comida es mayormente deshidratada para ahorrar peso, y se prepara inyectando agua caliente en las bolsas antes de "exprimir" el contenido hacia la boca.

From Earth's orbit to the Moon! 🚀🌑



Techniques and tech developed on station have been adapted for imaging the lunar landscape during Artemis II. Learn about the science and technology tested on station helping to pave humanity's return to the Moon: https://t.co/MF3hCPHCF6 pic.twitter.com/hrIzmWL2z2 — International Space Station (@Space_Station) February 9, 2026

Preparación psicológica delos astronautas para Artemis II

El entrenamiento en el Centro Espacial Johnson incluye simulaciones de alta fidelidad donde pasan horas en espacios reducidos. El objetivo no es solo aprender a operar la nave, sino a convivir sin fricciones.

"No solo estamos probando la nave, estamos probando la capacidad humana de trabajar bajo presión extrema en un espacio mínimo", señalan los instructores de la NASA.

Esta misión, programada para orbitar la Luna y regresar a la Tierra, será la prueba definitiva antes de que el ser humano vuelva a pisar la superficie lunar.

