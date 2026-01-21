¿Dónde ver en vivo el cohete lunar Artemis II mientras se dirige a la plataforma de lanzamiento?

En una transmisión directa desde el Centro Espacial Kennedy, el mundo es testigo del traslado del cohete lunar Artemis II hacia su base de despegue. Este evento marca un hito fundamental para la NASA, al representar el primer ejercicio de vuelo con tripulación dentro de su ambicioso programa de exploración.

En esta ocasión, cuatro especialistas viajarán en el interior del vehículo Orión con el objetivo de validar que toda la tecnología diseñada para operar en el vacío profundo del espacio responda de manera óptima y segura.

Artemis II: Su primer vuelo tripulado de la NASA

El despliegue de estas naves ocurre en un periodo de gran avance tecnológico , donde el propósito central es utilizar el satélite terrestre como un laboratorio de hallazgos científicos y un motor de crecimiento financiero.

Más allá de estos beneficios inmediatos, el éxito de estos trayectos lunares servirá como el pilar necesario para proyectar las futuras expediciones humanas hacia el planeta rojo. La estructura de este viaje se basa en los resultados obtenidos previamente por Artemis I, una prueba realizada sin personal a bordo que permitió evaluar la potencia del Sistema de Lanzamiento Espacial y la resistencia de la cápsula Orión.

¿Dónde ver EN VIVO el cohete Artemis II?

Durante el desarrollo de Artemis II, se pondrá especial énfasis en comprobar que los mecanismos de mantenimiento vital dentro de la nave están plenamente preparados para proteger a los viajeros en rutas prolongadas. Asimismo, esta experiencia permitirá que los navegantes espaciales ensayen maniobras críticas que serán indispensables para garantizar el triunfo de la posterior misión Artemis III y las que le sigan. Puedes seguir EN VIVO la transmisión del Artemis II mientras se dirige a la plataforma aquí.

Cuatro astronautas validarán tecnologías en el viaje de prueba hacia el espacio

El equipo seleccionado para esta histórica travesía está compuesto por los representantes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al integrante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen.

En cuanto a la secuencia del despegue, se espera un procedimiento muy parecido al de su antecesor, con el potente SLS impulsando a Orión fuera de la atmósfera. Una vez en el espacio y con los tripulantes ya en sus puestos, tanto la cápsula como el segmento de propulsión criogénica provisional completarán dos vueltas alrededor de nuestro planeta.

Este sobrevuelo orbital inicial es una medida estratégica de seguridad que permite verificar el estado de todos los componentes tecnológicos en un entorno controlado y cercano a la Tierra antes de adentrarse en las profundidades del cosmos. Con este paso, la humanidad consolida su regreso a la frontera lunar, preparando el camino para una nueva era de descubrimientos interplanetarios.

