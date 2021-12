Diputada federal del PT denuncia abuso de policías de SSC

La diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Margarita García, acudió la noche del martes a la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para denunciar a 10 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, por presunto abuso y maltrato.

Al salir de la dependencia, después de varias horas de rendir su declaración ministerial, la diputada relató que los policías capitalinos " me golpearon, me arrebataron la credencial, me robaron 27 mil pesos, me robaron mi reloj, me robaron un arete, una cadena que traía con un cristo. “

La diputada fue detenida el martes con sus familiares

El incidente con los policías de la SSC ocurrió la tarde del martes cuando la diputada federal se acercó para preguntar a unos policías sobre la detención de unos jóvenes en las inmediaciones del Metro Velodromo.

Al final la representante social fue detenida junto con sus sobrinos y llevada al centro de la Ciudad de México.

Legisladora relata presunto abuso policial

Margarita García detalló que “me aplicaron la famosa llave que aplican, me estaban asfixiando, una me agarra de los pies y me avientan a la patrulla, me esposan. Nos agacharon y en todo el trayecto nos vinieron golpeando.”

Especial Momento de la detención de la diputada federal Margarita García, del Partido del Trabajo

La diputada federal también se quejó del trato que recibió en la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México: Uno viene con la pena, con el dolor, con la rabia, con la frustración de lo que ya vivió y todavía encontrar aquí caras largas, con una gran prepotencia, con un gran despotismo, además un médico legista, en chanclas, en short, imagínese en una institución que merece respeto... “

Hasta el momento las autoridades de la SSC no han emitido declaración alguna en relación a estos hechos.

DIPUTADOS PT PIDEN SE INVESTIGUE EL ABUSO DE POLICÍAS

El Grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, por su parte, reprobó que los elementos de la SSC golpearan y detuvieran a la legisladora de su bancada y a su familia.

En un comunicado que se emitió la noche del martes, el PT señaló que pesar de que “la diputada se identificó, los policías ignoraron su fuero y ella y su familia fueron víctimas del abuso de autoridad y la brutalidad policial, aprehendidos y golpeados, incluso ya dentro de la unidad de traslado”

Los diputados del PT piden se investiguen los hechos y se sancione conforme a la ley a los policías para garantizar que ningún ciudadano sea víctima de atropellos por parte de servidores públicos que, bajo la figura de un uniforme y la portación de un arma, dejan de lado el respeto a los derechos humanos y la protección de la integridad.