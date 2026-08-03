“Huelen a baúl": Diputadas de Morena en Puebla se burlan de adultos mayores en un pódcast

Una ola de indignación y rechazo social envuelve a las diputadas locales de Morena en Puebla, Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, tras la difusión de un podcast en el que emitieron comentarios despectivos y burlas directas hacia las personas de la tercera edad. Durante la emisión, entre risas y consumo de bebidas alcohólicas, las legisladoras afirmaron que los adultos mayores "huelen a baúl", que "ya se están pudriendo" y que "su piel huele diferente", desatando severos cuestionamientos sobre su conducta frente a los sectores vulnerables.

Nayeli Salvatori y Graciela Palomares justifican burlas a adultos mayores

Luego de que el video se viralizara y provocara duras críticas de la ciudadanía y la oposición, ambas funcionarias salieron a redes sociales para intentar justificarse, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Graciela Palomares y Nayeli Salvatori, diputadas locales de Morena en Puebla, se burlaron de los adultos mayores



"Huelen a baúl" y "ya se están pudriendo", dijeron durante un podcast



Después intentaron justificarse: "fue sacado de contexto" pic.twitter.com/lTvxc92ecG — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 3, 2026

Nayeli Salvatori argumentó que el programa se grabó hace un año entre amigas en un espacio de expresión donde consumían tragos mientras hablaban de las "ventajas y desventajas de andar con un hombre mayor". Responsabilizó a su equipo de producción por editar clips de dos minutos para redes sociales y justificó que los hombres suelen hacer chistes más crueles sobre la edad de las mujeres.

Por su parte, Graciela Palomares publicó un mensaje para ofrecer una disculpa a quienes se sintieron ofendidos, pero rechazó haber atacado a los adultos mayores. Afirmó que sus dichos ocurrieron en un espacio de entretenimiento, acusó a la oposición de "politizar el tema" para desprestigiarla y se escudó en su trabajo legislativo a favor de la tercera edad.

"Evidentemente, la oposición ha aprovechado este hecho para politizar el tema. con el único objetivo de atacar", señaló.

📌 Quiero aclarar lo que realmente ocurrió y ofrecer una disculpa sincera a todas las personas que pudieron haberse sentido ofendidas. pic.twitter.com/tS7eKNo559 — Grace Palomares (@GracePalomares) August 3, 2026

Diputadas de Morena en Puebla ofrecen disculpas tras comentarios despectivos hacia los adultos mayores

Ante el creciente descontento social, se emitió un comunicado oficial firmado por la diputada Grace Palomares. En este expresó una "disculpa sincera a quienes se sintieron agraviados por la interpretación que se generó a partir de mis palabras", sosteniendo que en ningún momento existió la intención de ofender, descalificar o menospreciar a ningún grupo en situación de vulnerabilidad.