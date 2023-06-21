Gonzalo Espina Miranda renuncia al PAN para unirse a Claudia Sheinbaum

El pasado martes 20 de junio, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gonzalo Espina Miranda, anunció su salida de la militancia del blanquiazul después de una década para sumarse al proyecto de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum.

El exmilitante del PAN, compartió una carta dirigida a sus excompañeros de partido y destacó que se iría agradecido con quienes si creen en un mejor país; asimismo, externó su total respecto a los electores que, en dos ocasiones, le permitieron representarlos en el Congreso de la capital.

Gonzalo Espina Miranda destacó que el PAN, al que se incorporó en 2012, ha desaparecido, pues "no existe la democracia interna ni el debate de ideas". Aunado a ello, señaló que es por eso que se sumaría a un proyecto distinto, el cual calificó como que "participa de manera libra, tomando en cuenta las ideas, el debate y la competencia interna".

Claudia Sheinbaum recibe a detractor del PAN, Gonzalo Espina Miranda

A través de su cuenta de Twitter, la morenista Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a su proyecto al exdiputado local del PAN, Gonzalo Espina Miranda: "Me da mucho gusto coincidir con @gonzalo_espina

diputado del Congreso de la Ciudad de México, quien ha decidido apoyarnos para lograr la Coordinación. Nacional de Defensa de la Transformación. Gracias Gonzalo por sumar esfuerzos en estos momentos de definición tan importantes para el país".

Me da mucho gusto coincidir con @gonzalo_espina diputado del Congreso de la Ciudad de México quien ha decidido apoyarnos para lograr la Coordinación. Nacional de Defensa de la Transformación. Gracias Gonzalo por sumar esfuerzos en estos momentos de definición tan importantes para… pic.twitter.com/6HXwgy2Bg8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 21, 2023

¿Por qué renunció Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX?

La doctora Sheinbaum Pardo ha compartido sus aspiraciones por la silla presidencial en las elecciones 2024, por lo que, para poder participar en el proceso interno de Morena y su alianza con el PT y el PVEM, tuvo que separarse de su cargo.

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas y aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que actualmente Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra realizando encuentros informativos alrededor de la República Mexicana.