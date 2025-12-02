Escándalo en Metepec: diputado borracho arma zafarrancho y deja daños por más de 300 mil pesos

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, se encuentra en el centro de la polémica luego de ser captado en video mientras protagonizaba una serie de hechos violentos al interior de un centro comercial ubicado en Metepec, Estado de México. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al legislador en aparente estado de ebriedad, lanzando insultos y tratando de golpear a un elemento de seguridad privada.

En el video, se escucha al diputado decir: “soy diputado de aquí”, mientras intenta agredir a los guardias del establecimiento. Testigos señalaron que el incidente comenzó luego de que Santiago Pineda se dirigiera a su vehículo y presuntamente notara un golpe en la carrocería. De inmediato, arremetió contra el personal de seguridad acusándolos del daño.

Así fue captado el diputado del @ptedomex Wblester Santiago Pineda, quien fue señalado por causar daños a las instalaciones y agredir verbalmente a personal de una plaza comercial en #Metepec. pic.twitter.com/KatqNJbghL — Guillermo Guadarrama (@Memo_Azteca) December 2, 2025

Diputado de Metepec deja daños en el inmueble y vehículos estacionados

Tras una revisión interna, la administración del centro comercial confirmó que fue el propio diputado quien causó los daños, no solo a su vehículo, sino a diversas instalaciones del lugar. Entre los desperfectos reportados se encuentran afectaciones a una escalera eléctrica, así como a los equipos destinados para la carga de vehículos eléctricos. Además, se detalló que al menos dos automóviles estacionados resultaron dañados durante el altercado.

Los daños fueron valuados en más de 300 mil pesos, motivo por el cual el centro comercial decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía mexiquense.

El diputado de Metepec huyó antes de la llegada de la policía

De acuerdo con el reporte policial, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio luego de recibir el llamado de emergencia. Sin embargo, para ese momento, el legislador ya había huido, abordando el automóvil de uno de sus escoltas y dejando el suyo dentro del estacionamiento del centro comercial.

Hasta ahora, ni el legislador ni el Partido del Trabajo han emitido postura alguna sobre los hechos. La denuncia avanza en la Fiscalía y se espera que en las próximas horas se determine si habrá consecuencias legales para el diputado federal.