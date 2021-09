Diputados cruzan acusaciones a 7 años del caso Ayotzinapa

Ciudad de México. Con el pase de lista del 1 al 43, por los normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace 7 años en Iguala, Guerrero, diputados se pronunciaron por esclarecer los hechos en medio de acusaciones y reproches.

Te recomendamos: Política exterior del gobierno federal confronta a diputados en San Lázaro

Fue un tema que dividió opiniones. En la oposición reprocharon al gobierno la falta de pericia y lentitud en las investigaciones.

El momento más álgido fue cuando la diputada del PAN, María Teresa Castell de Oro Palacios, desde la tribuna acuso al gobierno.

“Porque no basta con que digan que la llamada verdad histórica está mal. No basta con señalar a quienes el presidente, sin ninguna evidencia, cree que son los responsables. Hoy el único responsable es él, oculta la verdad al pueblo y a los familiares de las víctimas. Les prometió la verdad, pero hoy exige respeto y olvido. Qué fácil es hablar y no dar resultados… Un presidente que le besa los pies al narco, le besa los pies al narco y se los besan todos ustedes”, acusó.

En respuesta, la diputada del PT, Margarita García García, acuso de cínicos a los panistas.

“Solamente pedirle a la compañera que está hablando, que no sea cínica, ellos son los cómplices del asesinato de los 43, que no lucren con el dolor de las mamás y de los papás, el pueblo no le cree. Y decirles a las compañeras de Morena y de los demás, que no caigan en el show de esta cínica”, replicó la petista desde su curul.