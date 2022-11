Con gritos inicia discusión en lo particular del Presupuesto 2023

En medio de gritos, pancartas, carritos de mercado y posturas encontradas, la Cámara de Diputados discute en lo particular del Presupuesto 2023.

El PAN, PRI, PRD y MC registraron más de 2 mil 275 reservas a discutir que buscan cambios para reorientar recursos del gasto.

Hasta a tribuna los panistas llevaron carritos del supermercado para comprar la carestía que han tenido los productos básicos de 2018 a 2022.

Pero Morena y PT advierten que no cederán y no moverán ni un centavo para las demandas de la oposición.

En la discusión el recorte de más 4 mil 475 millones de pesos al presupuesto del INE confronta a diputados de Morena, PT y el PAN en San Lázaro.

Con gritos “El INE no se toca“ el PAN enarbola la defensa del órgano electoral.

Desde la tribuna la panista Mariana Gómez del Campo Gurza, apunto “le tenemos un regalote al presidente de la República el próximo 13 de noviembre, vamos a salir a marchar, porque qué creen, el INE no se toca…y les solicitamos desde aquí que hagan mil planas, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca y punto”.

Y del otro extremo Morena y PT advierte que no solo le reducirán dinero al árbitro electoral sino también cabezas.

Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, sentencio desde la tribuna “En esta Ley el INE se recorta y ya veremos como en la próxima vamos a hacer las modificaciones correspondientes, pero en esta ley el INE se recorta porque así lo dice la democracia en esta Cámara de Diputados”.

Hasta ahora ninguna reserva para modificar el gasto del gobierno federal del próximo año ha sido aceptada por parte de la mayoría de Mornea, PT y PVEM.