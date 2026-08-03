La libertad de expresión, en riesgo: Kenia López crítica lineamientos de audiencias

La discusión sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias volvió a encender el debate político; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a periodistas, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos a participar en la mesa de análisis para evitar que la regulación termine convirtiéndose en un mecanismo que, desde su perspectiva, limite la libertad de expresión.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora sostuvo que no se deben dejar "huecos" legales que permitan interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades y que, bajo el argumento de proteger a las audiencias, se pueda terminar restringiendo el trabajo de los medios de comunicación.

La panista consideró que el debate no debe centrarse únicamente en el contenido de los lineamientos, sino en las facultades que podrían adquirir las autoridades encargadas de supervisarlos.

Cuestiona conceptos como "información falsa" y "veraz": Las incógnitas para Kenia López sobre lineamientos de audiencias

Uno de los principales señalamientos de Kenia López fue la utilización de términos que, aseguró, carecen de una definición objetiva y precisa.

Entre ellos mencionó expresiones como "información falsa", "descontextualizada", "veraz" u "oportuna", al advertir que, sin criterios jurídicos claros, podrían convertirse en herramientas sujetas a interpretación.

A decir de la diputada, existe el riesgo de que una autoridad administrativa termine evaluando contenidos periodísticos y que una versión distinta a la postura oficial pueda ser considerada motivo de sanción.

"La preocupación es que estos términos permitan que una autoridad revise contenidos periodísticos y que una diferencia respecto de la versión oficial termine con una sanción", planteó durante su intervención.

EN VIVO / Conferencia de prensa de la Dip. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva https://t.co/Q0dRI7gel8 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 3, 2026

Advierte riesgo de autocensura en los medios de comunicación

Para López Rabadán, el problema no se limita a las posibles multas, sino al efecto que podrían provocar antes incluso de ser aplicadas.

En ese sentido, afirmó que el temor a procedimientos administrativos o sanciones económicas podría incentivar la autocensura entre periodistas y empresas informativas.

"Esto de que el Gobierno sea el que vigile a los defensores de las audiencias de los medios va a ser una cosa brutal; es tener el zapato en el cuello", expresó.

Agregó que un escenario de ese tipo afectaría directamente a los medios de comunicación, a quienes ejercen el periodismo y, finalmente, a la ciudadanía.

"Por supuesto va a afectar a los periodistas, pero sobre todo va a afectar a la ciudadanía, que ya no va a tener la información totalmente clara, incluso distinta a la del Gobierno", sostuvo.

La legisladora insistió en que el miedo a multas o sanciones puede derivar en una autocensura que reduzca la pluralidad informativa.

Pide aclarar facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Otro de los puntos que cuestionó fue el alcance de las atribuciones que se pretende otorgar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones; la diputada demandó que cualquier facultad quede perfectamente delimitada en la ley y que existan definiciones objetivas para evitar decisiones discrecionales que puedan afectar el ejercicio periodístico.

A su juicio, una regulación sin límites claros podría generar incertidumbre jurídica tanto para medios como para comunicadores.