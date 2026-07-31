Lo más relevante de la conferencia mañanera de la presidente hoy viernes 31 de julio

Termina el mes de julio y con ello se lleva la última conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum de esta semana, la cual se lleva a cabo desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional. En Azteca Noticias te traemos el resumen al momento completamente EN VIVO.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 31 de julio de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 31 de julio 2026. Hoy el Secretario de Seguridad, de la Defensa y de Marina, informará sobre la detención de un objetivo importante vinculado con el homicidio de Carlos Manzo.

Respecto al caso de Carlos Manzo, se han realizado 31 detenciones, todos han sido vinculados a proceso. Entre los detenidos se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores. Las investigaciones permitieron establecer que en el círculo cercano de Carlos Manzo había personas vinculadas con grupos delictivos.

En ese sentido, se logró reconstruir la red de apoyo y se estableció la participación de "El Licenciado" y del "R1". Ramón Ángel "N" es considerado el principal autor intelectual.

Sobre feminicidio de Valeria Márquez

Preguntan al gabinete de Seguridad sobre el feminicidio de Valeria Marquez, quien contesta que el hijo del "R1" tenía una relación sentimental con ella y le pide a su papá que cometa el feminicidio. Es una investigación distinta y el hijo del R1 está libre aún.

Sobre escuelas militarizadas

Sobre el tema de las escuelas militarizadas y si hay alguna sanción en contra de quienes usan logos o insignias del ejército, Ricardo Trevilla dijo que en la época de la Segunda Guerra Mundial se establecieron ordenamientos y se instruyó a la Defensa para supervisar programas de estudio de algunas escuelas militarizadas. Pero en el 2008 se derogaron esas disposiciones.

En el Código Penal hay un artículo donde se prohíbe la utilización de uniformes, insignias y grados, y en el caso de Puebla se mandó un oficio a la institución que usaba uniformes muy parecidos y se les asesoró.

