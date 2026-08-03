¿Buscará la gubernatura de Nuevo León? Luis Donaldo Colosio pone fecha para anunciar su decisión sobre las futuras elecciones

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, volvió a cerrar la puerta a cualquier especulación sobre una eventual candidatura rumbo a las próximas elecciones. Aunque su nombre continúa apareciendo entre los perfiles que podrían competir por la gubernatura de Nuevo León o por otro cargo de elección popular, el legislador dejó claro que no hará anuncios anticipados y que esperará a que llegue el momento que marca la ley.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Colosio sostuvo que será hasta finales de 2026 cuando informe la decisión que tome sobre su futuro político. Con ello, reiteró que no tiene intención de sumarse a la dinámica de quienes ya comenzaron a posicionarse públicamente de cara al siguiente proceso electoral.

“En su momento haremos el anuncio pertinente. Estos no son los tiempos”.La declaración llega en un contexto en el que distintas figuras políticas ya son mencionadas.

¿Qué dijo Luis Donaldo Colosio sobre una posible candidatura?

Al ser cuestionado sobre una eventual candidatura a la gubernatura de Nuevo León o a cualquier otro cargo, el senador fue enfático en señalar que todavía no es momento de tomar una decisión pública.

Explicó que respetará los tiempos establecidos por la legislación electoral y que será hasta finales de este año cuando comunique cuál será su ruta política.

“Al final del día, la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país”.Con estas palabras, Colosio dejó entrever que su prioridad actual sigue siendo su trabajo como senador y no una campaña anticipada.

Luis Donaldo Colosio (@colosioriojas) aseguró que aún no son los tiempos para hablar de una eventual candidatura de Movimiento Ciudadano (@MovCiudadanoMX) a la gubernatura de Nuevo León.



El senador afirmó que fijará una postura hasta que lo permitan los tiempos electorales y… pic.twitter.com/5V81Cd9Le5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

¿Cuándo anunciará Luis Donaldo Colosio su decisión política?

El legislador de Movimiento Ciudadano precisó que la definición llegará a finales de 2026, cuando, según dijo, existan las condiciones y los tiempos electorales adecuados para hacerlo.

“Mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión a finales de este año, cuando ya sean los tiempos electorales prudentes”.Hasta entonces, evitó confirmar si buscará la gubernatura de Nuevo León o alguna otra posición de elección popular.

Su postura mantiene la misma línea que ha expresado en otras ocasiones: no anticipar decisiones que, considera, deben darse dentro del marco legal y del calendario electoral.

Luis Donaldo Colosio critica los actos anticipados rumbo a las elecciones

Además de descartar un anuncio inmediato, Colosio lanzó una crítica a quienes ya comenzaron a promover aspiraciones políticas antes del inicio formal del proceso electoral.

“No quiero yo adelantarme como lo hacen el resto de las personas de manera a veces tan burda y tan grosera”. Con esa declaración, el senador marcó distancia de las estrategias de promoción anticipada que han adoptado algunos actores políticos en distintas entidades del país.