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Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 4 de agosto

Sigue en directo los anuncios del gabinete y las respuestas de la presidente este martes 4 de agosto. Consulta la cobertura completamente en vivo.

Puntos clave de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 4 de agosto.
Puntos clave de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 4 de agosto, resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

El gabinete presentó el balance de sus programas prioritarios en Palacio Nacional y abrió micrófono a la prensa para responder sobre la coyuntura del país. En Azteca Noticias te traemos las cifras, los anuncios y los puntos clave de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 4 de agosto de 2026?

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