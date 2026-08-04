Los temas más relevantes de la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy martes 4 de agosto

El gabinete presentó el balance de sus programas prioritarios en Palacio Nacional y abrió micrófono a la prensa para responder sobre la coyuntura del país. En Azteca Noticias te traemos las cifras, los anuncios y los puntos clave de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 4 de agosto de 2026?